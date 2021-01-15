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海南旅遊 去年創6500萬人次
海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長孫穎14日表示，初步估計，2020年海南旅遊接待大陸國內外遊客6500萬人次，實現總收入860億元（人民幣，下同），是新冠肺炎疫情影響下大陸旅遊恢復情況最好的地區之一。
中新社報導，「十三五」期間，海南省共簽約旅遊項目65個，協議投資額1802.96億，引入德國途易、嘉年華集團、地中海俱樂部、中旅集團等著名旅遊集團入駐，培育海洋旅遊、康養旅遊、文化旅遊、體育旅遊等十三大旅遊業態，全域旅遊示範創建取得新進展。
海南省科學技術廳二級巡視員王賢稱，截至2020年底，海南省有效期內高新技術企業總數已達到838家，同比增長48.1%。
海南現代服務業不斷發展壯大，其中金融業成為拉動經濟增長的強勁動力。海南省地方金融監督管理局黨組成員丁玉龍表示，截至2020年12月末，海南省離岸新型國際貿易收支累計超18億美元，約為上年全年收支總額（約1.6億美元）的11倍。海南國際能源交易中心、國際熱帶農產品交易中心、國際知識產權交易中心和三亞國際資產交易中心等4家交易場所已開業。
海南省工業和信息化廳廳長尹麗波表示，「十三五」時期海南互聯網產業發展高速增長，2020年底營收規模達到1200億元，年均增長率超過30%。
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