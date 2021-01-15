海南旅遊 去年創6500萬人次

被稱為「史上最嚴格限塑令」的《關於進一步加強塑料污染治理的意見》文件正式於今年1月1日在中國大陸生效。為了響應「限塑令」，大陸多間餐廳都將此前常見的一次性塑膠湯匙，換成一次性木質湯匙，麥當勞與肯德基也不例外。

2021-01-14 20:41