居家隔離糧食短缺 男宰殺市價萬元台幣的金龍魚果腹

河北的新冠肺炎疫情反彈，「重災區」石家莊市要實施封閉管理，居民和車輛如非必要不可離開當區，公共交通停駛。就在居家隔離期間，石家莊一名姜姓男子因家中食材短缺，竟然忍痛把自己養了一年的龍吐珠（亞洲龍魚、金龍魚）煮來吃，吃完還大讚味道很好。

據姜男介紹，魚是他一年前花2500元人民幣（約10000元新台幣）買的，前幾天因為疫情緊張，小區臨時封閉，家中的食材和生活必需品都不是很充足。居家隔離的第四天，他看到這條魚不太精神，因此突發奇想：「就吃了牠吧。」

男子將飼養的「龍吐珠」宰殺烹煮。圖擷取自影片截圖

姜男表示，他養魚已有數年，能夠看出這條魚「確實是不行了」，當時也無法把牠帶到寵物店治療，所以才下定決心吃了牠。因為平時餵給魚吃的都是蝦仁，從來沒有餵過飼料，姜男判斷魚的衛生和健康情況沒有問題，他吃完後更稱讚魚肉味道相當不錯。

龍吐珠又名金龍魚和亞洲龍魚，被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在不少亞洲地區都將其作為高級觀賞魚，美麗的龍吐珠可以價值不菲。

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文章授權轉載自《香港01》