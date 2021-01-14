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陸「限塑令」速食業者推木湯匙 網吐槽：根本無法喝湯

香港01 / 撰文／孫盛然
大陸「限塑令」推出後，速食業者轉而提供木質湯匙，卻遭網吐槽。圖擷自微博。
大陸「限塑令」推出後，速食業者轉而提供木質湯匙，卻遭網吐槽。圖擷自微博。

被稱為「史上最嚴格限塑令」的《關於進一步加強塑料污染治理的意見》文件正式於今年1月1日在中國大陸生效。為了響應「限塑令」，大陸多間餐廳都將此前常見的一次性塑膠湯匙，換成一次性木質湯匙，麥當勞肯德基也不例外。

但就有網民吐槽指出，肯德基的木質湯匙弧度極小，且遇水後更變成扁平狀，根本無法喝湯。有大陸傳媒報道指，麥當勞的木質湯匙亦存在同樣問題。

近日，一名名為「Fabulous樓長」的用戶在微博發文指出，「肯德基這個新的環保木湯匙是什麼情況，沒弧度盛不上來就算了，湯還一個勁往木湯匙裡滲。還沒喝兩口，湯匙都醃入味兒了」。

經使用後有網友指出，木質湯匙因弧度小且泡水後膨脹，造成使用者的不便。圖擷自紅星新聞。
經使用後有網友指出，木質湯匙因弧度小且泡水後膨脹，造成使用者的不便。圖擷自紅星新聞。

對此，大陸媒體紅星傳媒進行現場調查。據報導指出，一間位於成都市的肯德基提供的木質湯匙，表面上有弧度，只是沒有常見的塑膠湯匙弧度大。使用木質湯匙喝湯後一兩分鐘，湯匙開始膨脹變大，原本的弧度漸漸變小，最後幾乎成了扁平狀。另外，麥當勞的木質湯匙比肯德基明顯更小，使用一兩分鐘後，亦發生了同樣的變化。

得知相關情況後，麥當勞與肯德基的功能工作人員均表示，自今年1月1日起，店內只提供木湯匙，到目前為止，都還未收到相關意見反饋。雙方亦表示，會向上級反映情況，對木質湯匙做進一步改良。

除了木質湯匙遭到吐槽，大陸麥當勞早前首次推出的「肉夾饃」也引來不少批評。有網民指其「肉量極少」，但宣傳圖片上的肉量就明顯更多。對此，有麥當勞工作人員回應指，「以實物為準，針對目前大家反應的情況，需要一對一進行處理」。

同時大陸麥當勞推出的新品「肉夾饃」也引來不少網友批評。圖擷自沸點視頻。
同時大陸麥當勞推出的新品「肉夾饃」也引來不少網友批評。圖擷自沸點視頻。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

限塑 肯德基 麥當勞

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