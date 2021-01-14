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桂林32台胞 免費打新冠疫苗
據中新社報導，大陸廣西自治區桂林市疾病預防控制中心預防醫學門診，12日為當地首批32名台灣民眾完成了新冠疫苗第一劑接種。
報導稱，為了讓符合條件的台灣民眾「同等待遇」接種新冠疫苗，桂林市台辦及有關社團積極協調該市疾控中心，通過完善升級預約系統，讓在桂林的台灣民眾得順利在網上完成接種預約。
截至目前，在桂林符合重點人群條件可免費接種新冠疫苗的台灣民眾共46人。
桂林市台辦表示，在桂林的台胞對接種新冠疫苗願望很強，桂林將按「知情同意、自願免費」的原則，對符合條件的台胞一視同仁。
據統計，目前在桂林相繼註册成立的企業及個體工商戶有425家。
據中新社報導，來自台中的黃文君12日已在桂林完成免費新冠疫苗接種。他表示，對大陸研製生產的疫苗安全性充滿信心，也非常感謝當地政府同等待遇安排台胞免費接種。
廈門日前也已為當地台灣民眾完成新冠疫苗接種。廈門市台商投資企業協會6日透露，目前約有230多位在廈門的台灣民眾通過該協會報名登記疫苗接種，部分企業還正在陸續登記上報中。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮在13日例行記者會中表示，台灣民眾在大陸接種新冠疫苗完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。
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