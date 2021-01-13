夫妻違規遛狗遇城管 將狗丟進河裡稱「等下來撿」

中國近日發布禁止遛狗規定，要求民眾飼養的狗都必須是栓養或圈養，否則將遭警告、罰款處分，而浙江杭州一對夫妻因沒有在規定時間內遛狗，遇到城管擔心遭開罰，竟將狗一把抱起扔進河中，由於當天氣溫寒冷，執法人員迅速將狗救起，不久後這對夫妻的女兒也跑來領狗，稱父母是擔心狗被打死，想先扔進河等城管走了再去撈。

根據陸媒報導，杭州城管西溪中隊人員發現這對夫妻為依規定，在每日早上7點前、晚上7點後遛狗，便上前詢問是否有狗證，未料男子卻出面阻攔，女子則一把抱起狗狗，往河裡一扔，令城管傻眼，急忙喊道「出示狗證就可以了，把狗扔進河裡幹嘛呢」，而兩人事後更急忙逃離現場。

城管人員擔心氣溫寒冷，狗在河裡凍壞，急忙將牠打撈上岸，將瑟瑟發抖的狗帶回機關暫時安置，而這對夫妻的女兒事後也來將狗認領回去，她稱父母是擔心城管抓走打死狗，所以先將牠扔進河，想說等到人都走了再回來撈，不過該行為已違反當地規定，因此他們也遭罰款人民幣3000元（約台幣1.3萬元）。

消息一出後，不少網友則表示，「狗狗是多麼倒霉，碰到這種主人……辦個狗證有這麼難」、「愛狗人士？怕丟臉還讓女兒來領？好傢伙，缺德缺到家了」、「想養就好好養，不想養就別欺負不會說人話的」、「怕城管弄走打死，自己先扔河裡凍死。這是腦子進多少屎才想出來的辦法」、「這麼不負責任的人，不配養狗」、「什麼邏輯，怕打死，就不怕淹死或凍死嗎」。