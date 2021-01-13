女法官在家門口被殺 因拒為官司「打招呼」遭閨蜜怨恨報復

網路流傳消息指湖南省高級人民法院一名女副庭長被殺，媒體在周二（12日）引述知情人士確認事件屬實，公安機關正在偵辦中。

湖南長沙警方在周二下午通報案件，指死者是被女性同鄉所殺，原因是拒絕為對方提出訴訟時「打招呼」，疑犯目前已被刑事拘留。

消息稱，湖南省高院審判監督第一庭女副庭長周春梅是在當天早上外出散步時，在家門口遇襲被殺，原因不明。另據湖南高院官方介紹，周春梅在2014年度被評為「辦案能手」，全年辦案數位居全院三個民事審判庭第一，所辦案件經評查全部為優秀，且無一超審限、上訪鬧訪，更無一因過錯被發回、改判。

警方的通報則稱，事發在周二早上7時許，現場是某屋苑的地下停車場，周春梅被發現時已無生命體徵。經初步調查，44歲的女疑犯向某與周春梅是同鄉，向某因事向法院提起訴訟，並希望周春梅為其「打招呼」。周春梅拒絕，向某遂心生怨恨、行兇報復。

對於向某的身份，傳媒引述知情人士透露，向某不但是周春梅的同鄉，更是初中、大學同學及閨蜜。向某在長沙工作時與公司副總管有矛盾，並持械將對方打傷。向某事後被行政拘留及解僱。向某心生不服，遂提起訴訟，卻在一審、二審時也落敗。向某要求再審，並找到周春梅，但周春梅認為判決無錯，拒絕幫忙，結果向某懷恨在心。向某甚至化妝後到周春梅所居住的屋苑應聘保潔員，上班5天摸清情況後再殺人。

公開資料顯示，周春梅於2000年考取湘潭大學民商法學碩士研究生，並且成績優異。周春梅一直執著並堅持著自己的法官夢，白天開庭、接待當事人等，晚上寫審理報告、判決書，常常加班至凌晨。周春梅是在2016年5月，從審判第一庭正科級助理審判員，被提請任命為審判監督第一庭女副庭長、審判員。

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文章授權轉載自《香港01》