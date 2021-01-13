張文宏：河北新冠疫情未造成擴散 幾周內可控制

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授日前在百度健康醫典會前專訪中表示，「中國河北地區的疫情處於聚集度非常高的狀態，其實並沒有造成擴散，將在幾周內獲得控制。」

據新華網微博，張文宏在專訪中表示，他個人覺得現在疫情不大會造成擴散，但需要一個月或周時間，疫情最終就會被控制住，對此他深具信心。

張文宏等百餘名華山醫院職工已於11日完成新冠疫苗接種，上海也已陸續針對重點人群和因私出國、學習人群推動疫苗接種工作。

張文宏表示，在打第一針疫苗和第二針疫苗之間，我們的抗體保護水平還沒有達到高峰，一般來說，要到4周時間才能達到相對高的抗體保護水準。他同時強調，注射疫苗後不代表100%就不會被病毒感染，只代表感染的風險會大幅度下降。

張文宏說，「我建議，打完第一針疫苗的出國人員，最好是在打完第二針疫苗之後再過兩周再出國，這樣安全性就大大提高了，同時我們的防護措施也不能少，戴口罩、勤洗手、一定的安全社交距離，我們也不能忘。」