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手癢擠痘卻雙肺感染險喪命 醫：危險三角區勿擠
臉上長出痘痘，許多人都難忍受，忍不住伸手去擠，但除了要確保雙手乾淨外，有些痘痘也千萬不要亂擠。中國一位陳姓男子就是因為手癢擠痘，出現呼吸困難、雙肺感染等症狀，被迫裝上葉克膜1個月維生，險些喪命。
根據「頭條新聞」報導，住在中國常州的陳男去年12月初下巴長痘，但擠完後卻出現口唇腫脹、呼吸困難等症狀，緊急送醫後發現雙肺感染，送往加護病房用葉克膜救治1個月，狀況才恢復穩定。陳男老婆表示，有勸過老公不要擠痘，但他之前也曾這樣做，沒有特別小心，未料這次擠痘會險些喪命，目前還在醫院插胃管。
常州市第一人民醫院重症醫學科副主任醫師朱濱表示，口唇附近是「危險三角區」，因周邊血管密集，一旦在擠痘過程中不慎讓手中細菌進入體內，恐會引起感染，進而引發其他器官感染。朱濱提醒，若擠痘後短期內周邊皮膚出現發紅、發腫、疼痛，甚至有發燒症狀，建議儘早到醫院接受治療。
消息一出後，網友也紛紛留言，「嚇得我趕緊把嘴角和鼻翼的痘痘都擠了，壓壓驚」、「上學時老師就舉過例子了」、「昨天這位置剛擠過，再也不敢了」、「天啊，我下巴正好兩個痘，還想擠來著」、「我經常擠痘痘，那我是在生死的邊緣試探了幾百次了」。
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