歲久成家 浙籍台商情繫永康

1989年，14歲的陳旭偉跟隨爺爺到了永康——台灣台南永康。2011年，登陸逐夢的陳旭偉回到永康——浙江省永康市。

初來猶自念鄉邑，歲久此地還成家，更何況兩地都是永康。

據中新社報導，對陳旭偉而言，兩岸皆為一家。一去一回之間，改變的是路上的風景，不變的是濃濃鄉情。 「這條溪叫荊川溪，上面有座荊川橋」「我們村這處網紅厠所第五空間，被媒體報導過多次哦！」在浙江永康前倉鎮大陳村，新鄉賢台商陳旭偉，對村裡情況如數家珍，常為來自台灣的遊客當嚮導。

暮冬時節，漫步大陳村，古樹巍峨、竹海翩躚……初次回到這裡時，陳旭偉仿佛穿越回童年。陳旭偉對故鄉的記憶，定格在1989年。 1989年，14歲的陳旭偉跟隨回來探親的爺爺到了台灣。1947年，陳旭偉的爺爺在村口幹農活時被「抓壯丁」去了台灣，一走就是40年。「爺爺走的時候，我爸爸還在奶奶肚子裡。」陳旭偉說，父親直到40歲時，才見到爺爺的第一面。

2000年，陳旭偉在台南創業，開了7家眼鏡店。雖然創業諸事繁雜，但他仍堅持每年帶爺爺回大陸探親。 去年95歲高齡的爺爺去世後，「葉落歸根，骨灰一半留在台灣，一半帶回永康老家」。陳旭偉說，比起祖輩的離別痛楚，他今天能在兩岸之間往來自由，是一件很幸福的事情。

「我們一生與永康結緣，這不恰好說明兩岸一家親。」陳旭偉說，在他的影響下，兩個兒子也積極參加兩岸大學生交流聯誼會等活動，時常到大陸走走看看。

2011年，看好大陸市場的陳旭偉回到浙江永康，投資開辦了第一家眼鏡店，很受顧客歡迎，之後他又連續開了3家。2014年，他開起了台灣美食店，也吸引了一批粉絲。

創業十載，陳旭偉深刻感受到大陸的營商環境愈來愈好，自己適逢其會，走對了路子。

2020年初，陳旭偉的生意受到了疫情影響，當地政府減免其稅收和租金。為了回饋當地，他也用自己的方式向醫務人員表達了支持。 這些年，陳旭偉經常邀請台灣的親朋好友來大陸走走看看。大陳村是打卡地，村內農家小院精巧別緻，小橋流水古韵悠悠，一路都是風景。