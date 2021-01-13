聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵就地過年 春運未見搶票

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
疫情影響，大陸春運未見搶票潮。圖為上海站早前受理團體票預售。（新華社）
疫情影響，大陸春運未見搶票潮。圖為上海站早前受理團體票預售。（新華社）

為控制疫情，大陸官方鼓勵民眾「就地過年」以減少人員移動，導致今年春運罕見未現搶票潮。據中新網報導，大陸小年夜車票12日正式發售，按往年慣例，目前應該早已到了搶票高峰期，但現在不少熱門線路竟然還有餘票。

大陸今年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。1月12日起，大陸民眾就可購買2月10日（小年夜）的火車票，13日可購買2月11日（除夕）車票。

往年，除夕前三天的火車票最為搶手，特別是一些熱門路線返鄉車票，往往「開賣即完售」，一票難求。但今年受疫情影響，許多地方都倡議非必要不返鄉、就地過節，盡可能減少人員流動，因此不少人對於是否要回家過年目前仍持觀望態度。

中新網報導，截至11日下午5時，2月9日不少熱門線路，例如北京至鄭州、北京至長沙、北京至西安、北京至重慶等路線都還有餘票。

中新經緯則指出，大陸31省份，目前至少已有北京、天津、上海、江蘇、福建、廣東等24個省份倡議「就地過節」。一些地方還提出一些獎勵措施，希望留住外地員工就地過節。

例如，浙江省就提出鼓勵企業發放「留崗紅包」、改善春節就餐條件、安排文化旅遊活動等措施，吸引外地員工盡量留在當地過年，有條件的地區可給予適當的補助。

此外，一些地方則要求外地遊子，春節期間若是從低風險區返鄉，必須需持有核酸檢測證明。例如，湖北武漢10日就宣布，即日起，全國低風險地區返漢過春節的人員，全部都要持7天內核酸檢測陰性證明，體溫正常且持綠碼和通信行程卡，方可通行。

北京 春節 疫情

延伸閱讀

路透：北京擬改革香港政治 立法會選舉恐再延後

春節將至 陸駐美使館再度呼籲：非必要別回國過年

北京1家7口群聚感染 順義封控

鼓勵「就地過年」 成北京新「政治任務」

相關新聞

鼓勵就地過年 春運未見搶票

為控制疫情，大陸官方鼓勵民眾「就地過年」以減少人員移動，導致今年春運罕見未現搶票潮。據中新網報導，大陸小年夜車票12日正...

廣東籲務工人員 盡量留粵過年

1月11日，廣東省人社廳向在廣東務工人員發出倡議，號召大家盡量留粵過年，減少出行和聚集。　　

福廈鐵路 最大跨度T構梁轉體成功

1月12日，由中國中鐵大橋局承建的重達1萬4500噸的新建福廈鐵路青口特大橋2-100米T構梁轉體成功，新建福廈鐵路預計...

歲久成家 浙籍台商情繫永康

1989年，14歲的陳旭偉跟隨爺爺到了永康——台灣台南永康。2011年，登陸逐夢的陳旭偉回到永康——浙江省永康市。

這個也能造假？偽造「健康碼」 可隨意改身份城市

大陸網上最近出現名為「健康碼演示」手機App，不僅可根據用戶的需要隨意更改身分資料、顯示城市等，還能自行切換QR Code顏色。「健康碼演示」宣稱可模擬各地區的健康碼、復工碼和通行碼等資料，還可展示綠碼、黃碼、橙碼、紅碼等狀態，等於可自行選擇顯示狀態，成為防疫漏洞。

慈善機構連續7年共收神秘人七百萬捐款 網民籲「別打擾他」

近日，浙江海鹽縣官方發布消息，當地慈善總會工作人員收到「金粟緣人」轉帳捐贈的100萬元（人民幣）善款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。