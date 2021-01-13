鼓勵就地過年 春運未見搶票

為控制疫情，大陸官方鼓勵民眾「就地過年」以減少人員移動，導致今年春運罕見未現搶票潮。據中新網報導，大陸小年夜車票12日正式發售，按往年慣例，目前應該早已到了搶票高峰期，但現在不少熱門線路竟然還有餘票。

大陸今年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。1月12日起，大陸民眾就可購買2月10日（小年夜）的火車票，13日可購買2月11日（除夕）車票。

往年，除夕前三天的火車票最為搶手，特別是一些熱門路線返鄉車票，往往「開賣即完售」，一票難求。但今年受疫情影響，許多地方都倡議非必要不返鄉、就地過節，盡可能減少人員流動，因此不少人對於是否要回家過年目前仍持觀望態度。

中新網報導，截至11日下午5時，2月9日不少熱門線路，例如北京至鄭州、北京至長沙、北京至西安、北京至重慶等路線都還有餘票。

中新經緯則指出，大陸31省份，目前至少已有北京、天津、上海、江蘇、福建、廣東等24個省份倡議「就地過節」。一些地方還提出一些獎勵措施，希望留住外地員工就地過節。

例如，浙江省就提出鼓勵企業發放「留崗紅包」、改善春節就餐條件、安排文化旅遊活動等措施，吸引外地員工盡量留在當地過年，有條件的地區可給予適當的補助。

此外，一些地方則要求外地遊子，春節期間若是從低風險區返鄉，必須需持有核酸檢測證明。例如，湖北武漢10日就宣布，即日起，全國低風險地區返漢過春節的人員，全部都要持7天內核酸檢測陰性證明，體溫正常且持綠碼和通信行程卡，方可通行。