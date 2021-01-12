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慈善機構連續7年共收神秘人七百萬捐款 網民籲「別打擾他」

聯合新聞網 / 記者姜庚宇／報導
近日，浙江海鹽縣官方發布消息，當地慈善總會工作人員收到「金粟緣人」轉帳捐贈的100萬元（人民幣．下同）善款。圖／香港01
近日，浙江海鹽縣官方發布消息，當地慈善總會工作人員收到「金粟緣人」轉帳捐贈的100萬元（人民幣．下同）善款。圖／香港01

近日，浙江海鹽縣官方發布消息，當地慈善總會工作人員收到「金粟緣人」轉帳捐贈的100萬元（人民幣．下同）善款。

該會工作人員表示，「金粟緣人」於2015年開始捐款。當年11月3日，他給慈善總會來電。詳細詢問總會的運作情況，隨後提出要捐100萬元，幫助海鹽的困難群體，一捐就是7年。

事件曝光後，許多人對這位匿名捐款人士的身份感到好奇，但不少網民都紛紛表示，希望人們「別打擾他」。

據人民日報報導，1月4日下午，「金粟緣人」今年度的捐款到達海鹽縣慈善總會帳上，金額為100萬元，與過去6年一樣。該協會財務負責人表示，每年1、2月份，「金粟緣人」都會捐款100萬，但今年比往常更早一點。

該協會工作人員續指，雖然他們都沒有見過這位匿名捐款人，甚至沒有聯繫過，但大家對他都有着深厚的情感。「因為他已經連續捐款7年，而且每年都很『守時』，就像一位熟悉的老朋友，每年在寒冷的冬天，將『溫暖』如期送達。」按照捐款初衷，這筆善款將如往年一樣，用於當地助學助醫助困等公益項目。

報導指，「金粟緣人」近年來先後獲得2016年海鹽慈善影響人物、2018年嘉興市第五屆慈善獎、2019年第六屆『浙江慈善獎』等榮譽，但他從未出席表彰活動，對於採訪也總是婉拒。海鹽縣慈善總會輾轉聯繫上「金粟緣人」本人，但他謝絕採訪，只留下了一句話：「我只不過是做了自己力所能及的事情。」幾年前，他也曾通過短訊婉拒當地傳媒的採訪，只表示「有能力的時候常做好事，沒能力的時候常存好心。」

很多人對「金粟緣人」到底是誰感到好奇。海鹽縣慈善總會秘書長說，實際上，要找到「金粟緣人」也很容易，因為有電話號碼和郵寄地址，「但我們尊重他的匿名意願，不想過分打擾他。」

對此，不少網民表示，希望人們不要打擾他，也有人呼籲，希望錢用到該用的地方，不要辜負捐款者的善意。

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文章授權轉載自《香港01》

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