石家莊祭出異地隔離 逾2萬村民被轉移

中國河北省石家莊市昨天祭出「異地隔離」，將新冠肺炎疫情最嚴重的藁城區增村鎮逾2萬村民，全數轉移到其他隔離點，並對當地進行全面消毒殺菌，試圖藉此排除環境感染。

石家莊近日躍為中國大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情最嚴重地區，藁城區還被列為全國唯一高風險地區。而藁城區超過95%的病例出自增村鎮，2日首例本土確診就住在該鎮的小果莊村。

綜合封面新聞、中新網等陸媒報導，藁城區增村鎮12個村11日接到通知，要求在一天之內對超過2萬村民完成轉移，「不落一戶，不留一人」。

11日清晨，天還未亮，睡夢中的村民就被村裡的「大喇叭」叫醒：「全體村民收拾行李，在村口登記，聽從安排統一乘車，到異地進行集中隔離觀察。」

網路影片顯示，增村鎮道路兩旁停滿大巴士，村民攜帶隨身行李扶老攜幼一一上車。

據報導，準備轉移隔離的村民迄今已完成3次病毒核酸檢測和1次血清抗體檢測，他們將被安置到石家莊市的各個隔離點，接受隔離醫學觀察。

不過在南橋寨村，仍有20多個養殖戶被留了下來。一名村民說：「那些雞、豬、羊總得有人養，村裡一些無法行動的老人也需要照顧。」