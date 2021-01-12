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河北石家莊、邢台、廊坊封城 人員車輛非必要不外出

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
河北省這次疫情重災區之一的石家莊市槁城區小果莊村一處路口防控檢查點，石家莊目前已經封城。中新社
河北省這次疫情重災區之一的石家莊市槁城區小果莊村一處路口防控檢查點，石家莊目前已經封城。中新社

據河北日報報導，河北省12日下午召開的疫情防控記者會宣布，12日零時至10時，河北省又新增21例新冠肺炎本地確診病例。廊坊市今天已啟動全員核酸檢測，與市外相通的路口進行24小時嚴密查控，人員、車輛非必要一律不得流出。

目前河北省已有石家莊、邢台、廊坊三地全面實行封閉管理，人員車輛非必要不外出。

河北省11日新增40例本土新冠肺炎確診病例，其中石家莊39例，廊坊1例。此外，河北省當日還新增26例本地無症狀感染者，均在石家莊。

河北省副省長徐建培通報，12日零時到10時，河北省又新增21例本土新冠肺炎確診病例，其中石家莊16例、邢台5例。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏預估，在中國最為強大的非醫學干預策略下，河北疫情在一個月左右的時間內獲得控制將毫無疑問。

新冠肺炎 疫情 上海

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