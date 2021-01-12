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河北石家莊、邢台、廊坊封城 人員車輛非必要不外出
據河北日報報導，河北省12日下午召開的疫情防控記者會宣布，12日零時至10時，河北省又新增21例新冠肺炎本地確診病例。廊坊市今天已啟動全員核酸檢測，與市外相通的路口進行24小時嚴密查控，人員、車輛非必要一律不得流出。
目前河北省已有石家莊、邢台、廊坊三地全面實行封閉管理，人員車輛非必要不外出。
河北省11日新增40例本土新冠肺炎確診病例，其中石家莊39例，廊坊1例。此外，河北省當日還新增26例本地無症狀感染者，均在石家莊。
河北省副省長徐建培通報，12日零時到10時，河北省又新增21例本土新冠肺炎確診病例，其中石家莊16例、邢台5例。
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏預估，在中國最為強大的非醫學干預策略下，河北疫情在一個月左右的時間內獲得控制將毫無疑問。
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