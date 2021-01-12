河北石家莊、邢台、廊坊封城 人員車輛非必要不外出

「破口總在農村...病毒隱密傳播是否早已發生？」中國開年疫情再度陷入緊張，鄰近北京的河北省從1月份開始確診病例逐日增加，截至11日已累計305人感染，其中疫情最嚴重的地區是河北省省會的石家莊。雖然當地已在1月初的疫情回溫後宣告進入「戰時狀態」、實施社區和農村封閉式管理，但每天攀升的確診數卻讓人困惑：疫情破口究竟在哪裡？石家莊的病例又為什麼多半發生在農村？儘管相比其他國家，中國目前的感染數字沒有特別慘重、也沒有一年前的疫情爆發之初那樣驚人，但緊接而來的就是年度的全國春運人流大移動前夕，從過去高度嚴管的疫情可防可控、到如今第二年開年爆雷，仍讓當地民眾和中國政府神經緊繃。

2021-01-12 12:55