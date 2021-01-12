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陸「戰狼畫手」新作問世 中紀委引以諷「美式民主瓦解」

香港01 / 謝佳鑫
烏合麒麟近日發表最新諷刺類畫作《三權分立》。圖擷自微博
烏合麒麟近日發表最新諷刺類畫作《三權分立》。圖擷自微博

自稱「戰狼畫手」的政治諷刺漫畫家烏合麒麟近日又出新作，引發網民熱議，更是被中國共產黨中央紀律檢查委員會（簡稱中紀委）引用來諷刺美國衝擊國會事件。

烏合麒麟於1月10日在微博賬號上發佈了新畫作《三權分立》，由於此人的畫作曾引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的直接指責，所以在發佈後很快就受到了中國網民及官方組織的關注。

有上千網友在畫作下留言，中紀委官網也引用這幅畫，發布題為〈美式民主撕下最后的遮羞布〉的評論，指美國衝擊國會事件「就像是最後一根稻草，壓垮了美式民主虛假表象」。

從文章中看，中紀委關注到了畫中的4個彈坑、學籍、被國旗覆蓋的屍體、手機、偷選票的2個政客等等，但這些並沒能完全涵蓋中國網友們對畫作中各種細節的關注點。

首先受到關注中國網友們關注的是畫中的6個人（不含屍體）、3種形象。其中，分別是2個政客、2個警察和2個衝入國會大廈的川普（Donald Trump）支持者。畫中還配文「Thief Mob Murderer Separation of powers」，意即「小偷、暴徒、殺人犯分權制」，與3種形象一一對應。

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文章授權轉載自《香港01》

中紀委 警察 共產黨

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