北海40條對台措施 台胞可獨資養老服務

大陸許多貪官生活奢華，崇尚名牌，追求頂級享受。從許多貪腐案中可以發現，很多男貪官喜愛戴勞力士表，而女貪官則迷戀愛馬仕。近日，大陸媒體揭開一起令人瞠目結舌的官員貪腐案件，早就看慣了「現鈔牆」的調查人員，第一次被滿櫃子的愛馬仕和名牌包「震驚到了」。

2021-01-12 00:22