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北海40條對台措施 台胞可獨資養老服務
廣西北海市台辦主任張永軍11日表示，該市最近推出「關於進一步促進北海對台經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱「北海40條」），明確台胞可獨資、合資、合作等方式參與養老設施運營和提供養老服務。鼓勵符合條件具有資質的台灣養老、醫療機構在北海發展。
中新社報導，張永軍表示，「北海40條」共5個部分，40條措施，為台灣同胞在北海投資發展、創業就業、工作學習和生活等方面享有當地居民同等待遇提供政策保障。「北海40條」為落實大陸對台「31條措施」「廣西80條措施」等，更加注重加強制度保障。
「北海40條」根據北海發展需要和台灣優勢產業，制定多條措施鼓勵台企台胞發揮優勢，參與合作，融合發展。如第12條，結合北海「居家和社區養老服務改革試點地區」的政策、區位、文化優勢和發展需要，積極引入台灣康養優勢產業。
「北海40條」加大對台灣人才的吸引力度，在多條措施中明確同等適用的政策措施。如對台灣高層次人才來北海，銜接「北海市引進高層次人才『一站式』服務實施辦法》（試行），為台胞同等提供「一站式」服務。
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