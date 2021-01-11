安徽合肥從嚴防疫 年會等活動一律取消

安徽省合肥市疫情防控應急指揮部日前發布從嚴落實春節前後疫情防控措施的通告，對境外來合肥人員一律實行「14+7」集中隔離和健康管理等措施，一律取消集體團拜、大型慰問、聯歡、聚餐、年會等活動。

據香港文匯網，通告要求當地各級黨政機關、事業單位及國有企業幹部職工要帶頭在合肥過節，不參加規模性聚會、聚餐及聚集性活動，未經所在單位批准不得離開省內。同時，要求未經批准不得舉辦大規模人群集聚性會議和活動，一律取消集體團拜、大型慰問、聯歡、聚餐、年會等活動。

通告稱，對境外來合肥人員一律實行「14+7」集中隔離和健康管理等措施；所有來自或途經大陸國內疫情中高風險地區的人員，應在抵肥後儘快且不得超過6小時，向所在村（居）委和單位或所住賓館報告。其中，來自或途經大陸國內疫情高風險地區人員，一律實施14天集中隔離和健康觀察，實行2次核酸檢測；來自或途經大陸國內中風險地區人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，實行2次核酸檢測。

對發生本土病例設區市（直轄市為區）的低風險地區來（返）合肥人員，一律提交3日內核酸檢測陰性證明，方可自由有序流動。同時，對於春節返鄉人員（特別是從事進口冷鏈食品、進口貨物相關工作返鄉人員等）嚴格按照要求進行核酸檢測和健康監測，並要求疫情防控一線醫務人員、進口冷鏈食品等重點行業直接暴露崗位從業人員，實行新冠疫苗應種盡種。

通告倡導合肥市民就地過節，並鼓勵各類用人單位採取錯峰放假、增發節日工作津貼等方式，引導員工留在合肥。對於會議活動要求，未經批准不得舉辦大規模人群集聚性會議和活動。同時，酒店餐飲要嚴控就餐人數，餐桌間距不小於1公尺，實際就餐人數不得高於正常接待量的70%，家庭聚會原則上控制在10人以下。

在此基礎上，通告要求嚴管冷鏈食品。要求所有經營進口冷鏈食品的單位和個人，一律要向所在地市場監管部門提前報備；一律應用「安徽冷鏈食品追溯平台」完成「首站賦碼」，並嚴格查驗入境檢驗檢疫證明、報關單、核酸檢測報告、消毒證明，才能用於生產、加工和銷售。不能提供相關報告和證明的，一律運抵合肥市進口冷鏈食品集中監管倉，進行核酸檢測和預防性全面消毒，完成「安徽冷鏈」賦碼後，才能出倉用於生產、加工和銷售。同時，要求銷售進口冷鏈食品的商場超市，一律實行專區專櫃銷售、消費者實名登記購買等。

此外，通告還就農貿市場、商場超市、酒店旅舘等重點場所，校園等進行嚴管要求。並對重點人員、市內人員外出、會議活動、冷鏈食品、春運防控、校園防控、重點場所防控等七項內容進行嚴管。