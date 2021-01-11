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回應員工匿名發文被辭退 拼多多：發布極端言論違約

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
拼多多回應員工匿名發文被辭退事件。圖/拼多多官微截圖
拼多多回應員工匿名發文被辭退事件。圖/拼多多官微截圖

拼多多官方微博11日就解雇發帖（文）員工一事做出回應，表示原開發工程師王某解約，不是因為在匿名社區發布「救護車照片」，而是事後調查發現，該名工程師多次在匿名社區發布帶有顯著惡意的「極端言論」，違反了員工手冊中雙方約定的行為規範，於是決定與其解約。

官微公告指出，拼多多員工王某（花名太虛），7日在公司樓下拍攝救護車照片，並匿名將不恰當猜測發布至某匿名社區，引發社會討論，在問詢於事發拍攝地路過的同事時收到反映後，高度懷疑是王某在事實不清的情況下，隨意拍攝及匿名發布有可能會對公司造成傷害的信息。

公告表示，公司HR和行政在主動問詢王某時，他承認是本人進行了拍攝及發布，再根據王某所發帖的某匿名社區公開頁面外顯ID（JgD+STsWV2E），查詢到既往匿名發帖內容充斥不良「極端言論」，例如：「想要××死」「把××的骨灰揚了」等。

公司人力資源部研判該員工上述言論嚴重違反員工手冊，且其極端情緒有可能會對其他同事造成不可知威脅，決定與王某解除勞動合約。

拼多多指出，在公司與王某解除勞動合約之後，王某及周邊人繼續在網上發布不實言論，包括公司HR透過翻看手機獲悉在某匿名社區發帖，以及公司HR威脅毀壞檔案，公司有300小時工時的「本分計算器」等，被各網路社區置頂推送，引發了新一輪網友關注。

對於上述言論，拼多多人力資源部表示，「均為不實訊息且之前已在相關管道予以澄清」。

拼多多

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