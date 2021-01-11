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3女大生確診卵巢早衰…均長期熬夜玩手遊 醫生：最好10點睡覺
據陸媒《揚子晚報》報道，近日湖南長沙市婦幼保健醫院生殖中心主任毛增輝主任醫生表示，她曾經在一天接待了5對母女，都是母親帶著讀大學的女兒來看病，結果其中3名女生確診為卵巢早衰。
這3名女生的共通點是長期熬夜玩手遊。毛增輝認為，卵巢早衰和熬夜有關，他提醒：「最好能在晚上10點就上床睡覺。」
報道指，長沙某高校一名大三女學生今年20歲，該女生兩年前迷上了一款手機遊戲，經常和幾個朋友熬夜玩手遊，玩到凌晨兩三點是常事。最近半年，她發現自己經常失眠、愛出汗、月經也不正常，於是在母親陪同下來到長沙市婦幼保健醫院求診，被確診為卵巢早衰。聽說可能終身不孕時，母女倆均十分傷心。
卵巢早衰是指卵巢功能衰竭所導致的40歲之前即閉經的現象，多見於25歲至35歲的育齡婦女。毛增輝解釋，卵巢早衰患者越來越年輕化，這和長期熬夜有很大關係。人體所需的各種激素在夜間分泌是最為旺盛，晚上10時至11時是身體分泌生長激素的高峰期，這有利於身體功能，包括卵巢功能的恢復。而熬夜打斷了卵巢功能的恢復，長此以往，就會造成卵巢早衰。
造成卵巢早衰的原因還有很多，如過度減肥，導致體內脂肪急劇降低影響體內雌激素的水平，雌激素的減少導致月經紊亂，甚至出現閉經，而非正常的閉經會抑制卵巢排卵，從而導致卵巢早衰。此外，女性的心理壓力過大，導致出現隱性的更年期症狀，還有病毒感染、免疫性疾病、過度促排卵、經常抽煙喝酒等也可能會造成卵巢早衰。
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文章授權轉載自《香港01》
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