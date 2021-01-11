東漢崖墓壁畫 德陽「手術」成功

大陸重點文物保護單位、四川德陽中江縣塔梁子崖墓群滲水治理工程，日前通過了四川省文物局組織的專家驗收。

崖墓，是漢代乃至魏晉南北朝時期四川地區最富地方特色、且普遍流行的一種葬式，在山上挖一個洞，稱為崖墓，俗稱「蠻子洞」，幾乎遍及四川各地。塔梁子崖墓群位於中江縣繼光鎮，是一處東漢中晚期開鑿的崖墓群。2002年，大陸國家文物局批准進行搶救性發掘，發現了珍貴的壁畫、彩繪、墨書榜題和石刻畫像，2006年成為大陸重點文物保護單位。

據了解，塔梁子崖墓群共搶救性發掘9座崖墓，每座由墓道、墓門、主室、甬道、側室、棺床、壁龕、灶台等組成，有單室、雙室、多室等形制，以多室墓為主。最特別的是，以往的考古發掘從未在崖墓中發現過壁畫，而塔梁子崖墓群3號崖墓卻發現了壁畫和墨書榜題，堪稱崖墓考古的重大發現，是長江流域及其以南地區發現的最早的壁畫墓。

隨著環境變遷等不利因素影響，塔梁子崖墓文物所依附的地質和環境載體產生了巨大變化，局部墓室頂部或側壁岩體，產生了不同程度的裂隙、垮塌、變形。2018年10月，為了減少滲水對墓室內彩繪石刻的侵蝕和破壞，塔梁子崖墓群滲水治理工程正式開工，2019年8月完工並竣工初驗。