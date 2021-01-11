雙腳丈量大陸 台青博主影音搭橋

中國大陸視頻（影音）博主林子均來自高雄。他自稱「森哥」，在大陸創作近200條影音作品，涵蓋大陸日常生活、旅遊景區體驗、公益扶貧、直播帶貨等，他用雙腳丈量著大陸，也為台灣朋友講解著兩岸的共性和差異。

中新社報導，林子均與大陸的緣分始於京劇。他自幼學習京劇，十幾歲開始，每年暑假都要前往北京，去戲曲學院交流學習，也是那時對大陸有了最初印象，「大陸很大，人們很友善，我也認識很多兄弟姐妹。」

畢業後林子均進入傳媒行業，做節目編導，但兩三年後即進入瓶頸期。近年大陸影視、娛樂、電影、新媒體行業蓬勃發展，他決定去看一看，「我需要一個競爭性更強的環境，跟同行們切磋切磋。」

2018年10月，林子均前往北京工作生活，繼續從事老本行。也是在這一過程中，他嗅到了新的機遇。「台灣的朋友很關心我在這邊的生活，我就想乾脆拍視頻給他們看。」林子均說，這是自己決定做影音博主的初衷。後來，他逐漸將自己創作的影音定位為「兩岸交流的橋梁」。

自從2019年5月發出第一條影音，近兩年間林子均到成都創業，也在北京工作，足跡遍布大江南北。2020年上半年，因為疫情，林子均大部分時間待在成都。無法出門遠行，他便將視角對準民生，向台灣朋友介紹大陸的疫情防控措施，也分析台灣健保跟大陸醫保的區別。

2020年12月，成都一次性開通5條地鐵線路，他特意推出一期影音，對比成都和台灣的地鐵發展，想讓台灣朋友了解到最真實的大陸。林子均說，2020年自己在四川有太多收穫，他甚至在巴中認識一位在深山中開辦養蝦場的台商。

在各大短影音平台上，林子均已積累了幾十萬粉絲。對於自己的影響力，他有清醒認知。「一個人的能力有限，我能多影響一個人就多一個人，兩岸民眾之間沒有隔閡，才能去談認同感。」

談及未來，林子均說，「我小時候常聽爺爺講東北老家，今年我要回東北尋根。」自己也要努力賺錢，早日在大陸買房，成家立業。