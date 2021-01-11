聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙腳丈量大陸 台青博主影音搭橋

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸視頻（影音）博主林子均來自高雄。他自稱「森哥」，在大陸創作近200條影音作品，涵蓋大陸日常生活、旅遊景區體驗、公益扶貧、直播帶貨等，他用雙腳丈量著大陸，也為台灣朋友講解著兩岸的共性和差異。

中新社報導，林子均與大陸的緣分始於京劇。他自幼學習京劇，十幾歲開始，每年暑假都要前往北京，去戲曲學院交流學習，也是那時對大陸有了最初印象，「大陸很大，人們很友善，我也認識很多兄弟姐妹。」

畢業後林子均進入傳媒行業，做節目編導，但兩三年後即進入瓶頸期。近年大陸影視、娛樂、電影、新媒體行業蓬勃發展，他決定去看一看，「我需要一個競爭性更強的環境，跟同行們切磋切磋。」

2018年10月，林子均前往北京工作生活，繼續從事老本行。也是在這一過程中，他嗅到了新的機遇。「台灣的朋友很關心我在這邊的生活，我就想乾脆拍視頻給他們看。」林子均說，這是自己決定做影音博主的初衷。後來，他逐漸將自己創作的影音定位為「兩岸交流的橋梁」。

自從2019年5月發出第一條影音，近兩年間林子均到成都創業，也在北京工作，足跡遍布大江南北。2020年上半年，因為疫情，林子均大部分時間待在成都。無法出門遠行，他便將視角對準民生，向台灣朋友介紹大陸的疫情防控措施，也分析台灣健保跟大陸醫保的區別。

2020年12月，成都一次性開通5條地鐵線路，他特意推出一期影音，對比成都和台灣的地鐵發展，想讓台灣朋友了解到最真實的大陸。林子均說，2020年自己在四川有太多收穫，他甚至在巴中認識一位在深山中開辦養蝦場的台商。

在各大短影音平台上，林子均已積累了幾十萬粉絲。對於自己的影響力，他有清醒認知。「一個人的能力有限，我能多影響一個人就多一個人，兩岸民眾之間沒有隔閡，才能去談認同感。」

談及未來，林子均說，「我小時候常聽爺爺講東北老家，今年我要回東北尋根。」自己也要努力賺錢，早日在大陸買房，成家立業。

北京 疫情 京劇

延伸閱讀

風波不斷！拼多多一名員工於家中跳樓自殺

護理中心最美風景…成都八旬翁堆雪人 臥床老伴笑開懷

陸頒新法 反制美國不當制裁

陶冬：美打擊中概 如抽刀斷水

相關新聞

東漢崖墓壁畫 德陽「手術」成功

大陸重點文物保護單位、四川德陽中江縣塔梁子崖墓群滲水治理工程，日前通過了四川省文物局組織的專家驗收。

盲盒買「驚喜」 有人年花百萬人民幣

隨著社會節奏加快，小小盲盒風靡大陸社會，對緩解生活壓力有一定功效，這也是刺激他們購買的主要原因。在此趨勢下，主打盲盒售賣...

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

貴州遵義7日舉辦了一場惹來熱議的婚禮，80歲殘疾穆姓老中醫迎娶42歲女弟子。新娘子透露被師父的針灸醫術所折服，甚至覺得是...

雙腳丈量大陸 台青博主影音搭橋

中國大陸視頻（影音）博主林子均來自高雄。他自稱「森哥」，在大陸創作近200條影音作品，涵蓋大陸日常生活、旅遊景區體驗、公...

上海象棋賽 10日激戰

1月10日，2020年大陸「全國象棋錦標賽（個人）」在上海棋院激戰正酣。

上海台青迎新 「雲相聚」飄年味

「爸爸媽媽，你們頭髮愈來愈白，皺紋愈來愈多，但我卻不能陪在你們身邊，我非常想念你們，你們自己要注意身體。」陳珈敏與遠在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。