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上海台青迎新 「雲相聚」飄年味

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2021上海台青迎新聯誼晚會1月9日晚舉行，台青代表和在台親屬通過視訊連線，隔空對話迎新年。（中新社）
2021上海台青迎新聯誼晚會1月9日晚舉行，台青代表和在台親屬通過視訊連線，隔空對話迎新年。（中新社）

「爸爸媽媽，你們頭髮愈來愈白，皺紋愈來愈多，但我卻不能陪在你們身邊，我非常想念你們，你們自己要注意身體。」陳珈敏與遠在台中的父母視訊連線時，訴說思念之情。

中新社報導，上海市台灣同胞投資企業協會舉辦的「共築台青夢相約再起航」上海台青迎新聯誼晚會9日晚舉行，由於疫情，很多台青今年無法回家過年，只能通過這樣的方式與親友們「雲相聚」。

聯誼會現場充滿了團圓的氣息。場內視訊互動熱火朝天，「走廟拜拜」「擲茭」「忙摸麻將」等趣味互動遊戲，更是讓在場台青樂在其中；場外設有國粹戲曲區、台灣夜市區、國風麻將區、迎新簽到牆等特色場景，將時興的國潮設計元素與台灣過年風俗巧妙融合，兩岸文化交織碰撞，吸引台青們紛紛打卡體驗。

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍指出，過去的2020年，是不平凡的一年，台商、台胞、台青一起面臨了疫情帶來的各種考驗，但是大家迎難而上，開拓奮進，展現出極大的工作熱情，為推動上海經濟發展貢獻心力。期盼在新的一年，台青們繼續鼓足幹勁，向著更高更遠的目標前進。

晚會期間，全場台青和在台親屬共同拿起手中的「福」字，兩地會場遙相呼應，將祝福送給身邊的朋友、對岸的親友。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，很高興看見愈來愈多的年輕人來到大陸，匯聚上海，未來的發展離不開青年人的努力和奮鬥，大陸的發展充滿了機遇和挑戰，期待在座台青能够把握定位，找準方向，同大陸青年人才互惠共識，增進交流，新的一年更進一步。

上海 疫情 青年

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