盲盒買「驚喜」 有人年花百萬人民幣

隨著社會節奏加快，小小盲盒風靡大陸社會，對緩解生活壓力有一定功效，這也是刺激他們購買的主要原因。在此趨勢下，主打盲盒售賣的泡泡瑪特公司於2020年年末在香港掛牌上市，上市首日，市值超1000億港元。

「哢」的一聲，西安白領馮嘉拆開了盲盒。發現不是心儀的玩偶後，她有些失望。書桌上擺放的大大小小數十個玩偶，都是最近的戰利品。馮嘉說，新冠肺炎疫情期間，聚會等社交活動暫停，時不時地開個盲盒，是她對自己努力生活的犒勞。

盲盒是指在盒子中隨機放置物品，消費者只能在購買後拆開才能一睹真容的商品。從大陸「80後」「90後」熟悉的集卡、扭蛋，到如今口紅、玩偶，甚至書籍、考古等領域也在推出盲盒，「一切皆可盲盒」成為吸引消費者眼球的口號。

盲盒單價基本在數十元人民幣左右，但要抽到心儀的樣式或集齊一套，卻並非易事，不少人甚至選擇去二手平台高價購買。某購物網站數據顯示，2019年有近20萬人人均花費2萬多元人民幣蒐集盲盒，更有甚者一年為此花費近百萬元人民幣。

「一入盲盒深似海，從此存款是路人。」24歲的雷曉宇笑稱，目前自己的薪資並不能實現買房、買車等計畫，而幾十元就能買到的盲盒，卻能給她帶來不少快樂。

「拆出喜歡的口紅，我就停手，請大家監督。」「95後」女孩王欣蕊在朋友圈發了動態，引來評論。為什麼不直接買口紅？王欣蕊說，「我買的不是口紅，是給自己的驚喜。」

儘管盲盒市場日漸火爆，但資深玩家董飛卻在考慮退出。「買盲盒不僅花費錢財和精力，更造成一些物品的空置和浪費。」董飛表示，「戒」掉盲盒後，會選擇健身或者旅行，提高生活質量。

陝西省社科院專家王曉勇認為，盲盒新奇形式恰好滿足青少年的獵奇心理。拆盲盒能帶來愉悅，緩解心理壓力，但不應為蒐集物品而盲目消費。