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疑遭繼母虐待頭部重創 12歲女童腦死成「半植物人」

香港01 / 陳進安
女孩身上佈滿了各種新舊傷痕，最後在警方介入下，繼母王某蓉（化名）承認經常對朵朵動粗。 圖／揚子新聞
女孩身上佈滿了各種新舊傷痕，最後在警方介入下，繼母王某蓉（化名）承認經常對朵朵動粗。 圖／揚子新聞

中國山西懷仁12歲女孩朵朵（化名）去年5月頭部重創昏迷，被送至大同市第三人民醫院搶救。經傷勢檢查，醫院發現事有蹺蹊，女孩身上佈滿了各種新舊傷痕，最後在警方介入下，繼母王某蓉（化名）承認經常對朵朵動粗。

至周二（5日），朵朵父親透露，女兒已處於腦死亡狀態，成為半個植物人

朵朵去年被送至大同市第三人民醫院時，醫生對其傷勢起疑，當時朵朵除了嚴重的頭部傷外，還有皮膚多處感染潰爛，全身多處軟組織損傷。然而王某蓉卻對醫生說朵朵是從3米高的車庫頂上掉下來。

後來警方介入，王某蓉再改口，承認自己經常毆打朵朵致其大腿內側等處的掐傷，惟就新添的頭部傷，她則堅稱是朵朵起床喝水時自己摔到的。之後，她被以「涉嫌虐童罪」採取刑事強制措施，羈押在派出所。

據朵朵在北京工作的父親劉先生指，女兒從腳底板到手到頭均佈滿淤青，看起來猶如被十幾個人圍毆。其實，朵朵的爺爺奶奶都曾向他反映過孩子遭繼母虐待的事情，他們夫妻二人亦曾因王某蓉虐打孩子的事情吵過架，更曾一度協議離婚，後重歸於好。

他未料王某蓉下手那麼狠，承認自己對女兒的關心確實不夠，最終釀成大禍，又提到王某蓉的脾氣跟虐待事件無關，因她一年都不會對自己親生的兒子動手一次。

目前，已成半個植物人的朵朵和家人住在劉先生北京的租房，劉先生無奈地稱，事發至今已花費了100多萬元人民幣（約新台幣430萬）的醫藥費，他們實在支付不起高額的住院費。至於王某蓉，他以喪心病狂，沒有良心來形容，指對方毀了自己一生。

他又透露，王某蓉一家在事發後賣掉了他出錢置辦的美容院，用途暫不清楚，而他認為王某蓉家人一直在躲他，並蓄意通過各種手段尋求減輕判刑。對於王某蓉是否還被拘押，劉先生並不知情。對此，中國媒體周二向懷仁市公安局、懷仁市檢察院求證，惟皆被告知不了解具體情況，不便透露。

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文章授權轉載自《香港01》

植物人 虐童 夫妻

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