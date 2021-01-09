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宛如電影特效！電池工廠「炸出蘑菇雲」 漫天濃煙密布
於7日晚間中國湖南一家舊電池廠發生一起爆炸事件，事發當下更出現大量的濃霧及聲響，形成如電影特效般的「蘑菇雲」。據當地官方公佈，目前此場事故造成1人死亡，20人受傷，以全員送往醫院治療，事故原因也正在調查當中。
據中國媒體綜合報導，在7日18：12分左右，目前中國最大的廢舊鋰電池回收和高端電池材料生產的邦普循環科技有限公司發生爆炸起火，造成1人死亡，並有6人重傷、14人輕傷，目前已無生命危險。
從現場影片可看出，火勢瞬間燃燒並起火爆炸，據當地消防隊表示，當時調派了36台消防車及288名消防員到現場救災。對此，中國生態環境部門也針對爆炸後產生之濃煙進行檢測，目前周邊的空氣品質皆為正常的指數，事後的處理工作也正在進行。
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