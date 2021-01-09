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以防疫為名 北京宣布排查農村「非法」宗教活動

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
河北是大陸的天主教信仰重鎮，圖中石家莊一處農村張貼的春聯，顯示此處居民應是教徒。路透
河北是大陸的天主教信仰重鎮，圖中石家莊一處農村張貼的春聯，顯示此處居民應是教徒。路透

大陸河北這次突然爆發新冠肺炎疫情，地下教會的聚會被認為是導致疫情快速傳播的原因之一。為此，在北京8日召開的疫情防控記者會上，北京市民族宗教事務委員會二級巡視員王海豐表示，即日起，北京市155個宗教活動場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。北京還將對農村地區「非法宗教活動」開展專項排查，堅決防止聚集性疫情風險。

在本月2日發現首宗新冠肺炎本土確診者後，截至8日24時，河北省本地確診新冠肺炎病例已經達到137例（重型7例、普通型130例），另尚在醫學觀察的本地無症狀感染者也有197例。

對於河北這次疫情之所以如此來勢洶洶，人民日報旗下的《健康時報》引述當地一名官員的說法指稱，不少確診的老人都曾參加家庭教會的聚會。

據《美國之音》報導，這次疫情的重災區石家莊市槁城區梅花鎮政府與槁城區公安局梅花派出所日前已發布通告，要「依法治理天主教地下勢力」。

通告稱，「按照市宗教工作領導小組《關於依法治理天主教地下勢力專項行動的工作方案》文件要求，決定開展依法治理天主教地下勢力專項行動，依法治理天主教地下勢力，對非法活動場所堅決取締，對天主教地下神職人員進行就地教育轉化，對地下勢力組織開展的非法宗教活動進行堅決打擊。」

通告沒有直接表示這項專項行動與當地爆發的新冠疫情有關聯，也未提及疫情。但《美國之音》表示，河北是中國大陸的天主教心臟地帶。這裡的天主教徒有的參加官方認可的天主教堂的宗教活動，有的則參加地下教會的聚會。

疫情 新冠肺炎 北京

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