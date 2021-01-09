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超市牆壁突倒塌 顧客閃避不及被磚塊和貨架擊中受傷

香港01 / 林芷瑩
中國江西南昌市有超市內的一面牆體於6日時突然倒塌，磚石和貨櫃砸中店內購物顧客，網傳有人員傷亡。 圖／香港01
中國江西南昌市有超市內的一面牆體於6日時突然倒塌，磚石和貨櫃砸中店內購物顧客，網傳有人員傷亡。 圖／香港01

中國江西南昌市有超市內的一面牆體於6日時突然倒塌，磚石和貨櫃砸中店內購物顧客，網傳有人員傷亡。

洪鵬社區工作人員今日（1月7日）回應稱，事故中有一名長者受傷，送院後情況穩定。青雲譜區應急管理局稱，初步調查肇因與附近的行車天橋工程有關。

由網傳畫面顯示，事發於當日下午4時19分，位於南昌市洪都的「旺中旺超市」，一排貨架後的牆壁突然倒塌，有顧客閃避不及被砸落的磚塊和貨架擊中，現場一片狼藉。

附近居民透露，事故是拆遷所致，拆遷是為了修建高架橋，正在拆卸的部分原本也屬於旺中旺超市。青雲譜區應急管理局指出，經初步調查，肇因是九州高架橋工程拆遷，導致超市牆體倒塌。目前，該超市已停業排查安全隱患，具體事故原因有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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