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5月大嬰兒用抑菌霜腫成「大頭娃娃」出現發育遲緩、多毛症狀

香港01 / 陳進安
嬰兒使用抑菌霜後的前後對比。 圖／看看新聞
嬰兒使用抑菌霜後的前後對比。 圖／看看新聞

中國再現疑似「大頭娃娃」事件，有家長從市面上購買「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」給5個月大的孩子用後，孩子出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象。涉事公司註冊地為福建漳州，漳州市衛健委工作人員周四（7日）表示，該部門元旦期間已接到浙江消費者舉報，正積極調查。

至周五（8日），漳州市衛健委發布通報稱，已責令涉事企業召回涉事產品，涉事企業已停止生產並通知經銷商對所有涉事產品下架。

B站博主「@老爸測評魏文鋒」周四爆料指，上述嬰兒使用抑菌霜後出現「大頭娃娃」現象，事後家長、嬰兒輾轉做全套檢查，惟結果均顯示正常，直到醫生問及孩子是否使用激素藥膏，家長才懷疑問題是出自「益芙靈多效特護抑菌霜」。

據悉，「益芙靈多效特護抑菌霜」的生產廠商為中國福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司。該網友將上述抑菌霜及同廠家的另一款嬰兒霜「開心森林」一起送檢，結果顯示產品均含逾30mg/kg的激素氯倍他索丙酸脂，同時兩類產品均取得「（閩）衛消證字」許可證號。

中國媒體翻查資料發現，涉事公司前年5月曾在官方微信號上公布「權威檢測報告」，指根據浙江寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心當年3月出具的多份委託檢查報告，「歐艾牌抑菌霜」、「益芙靈多效特護抑菌霜」檢測結果正常，並稱結論是噯嬰樹產品不含激素、抗生素

為此，中國媒體周四多次致電該公司查詢，但均未接通。中國漳州市衛健委工作人員則表示，正積極參與調查，工作人員正在執法現場。漳州市場監督管理局工作人員也稱，維護消費者利益是其職責，該局已經介入了解。

至周五，漳州市衛健委發布通報稱，衛健部門已責令該企業召回涉事產品，並對現場的留樣樣品、產品包裝材料等作取樣留置，待權威檢測機構進一步檢測，而該企業已暫停生產，並通知經銷商對所有涉事產品下架，事件正在進一步調查中。據天眼查信息顯示，涉事公司成立於2017年4月5日，註冊地址為漳州市龍文區朝陽工業區，法定代表人為張宗傑。

延伸閱讀：

賣假奶粉被判罰2百萬元　官方：受害兒童不符大頭BB體徵

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文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 抗生素

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