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43歲婦絕經數月卻成功產子 因喚醒「沉睡10年」的胚胎

香港01 / 陳進安
專家在觀察胚胎。 圖／南國日報
專家在觀察胚胎。 圖／南國日報

中國廣西一名已絕經數月的43歲女子，近日在位於南寧市的廣西生殖醫院成功產子，箇中玄機在於她留住了「10年前的種子」，讓「生育力保存」這議題再受關注。

10年前，當時33歲的黃女士結婚多年未能懷孕，先後在其他地方做過3次試管嬰兒亦均未成功，於是到廣西生殖醫院求助，結果被查出存在輸卵管反覆積水的問題。醫生給出了切除輸卵管的方案，並為黃女士量身定制試管嬰兒用藥方案，一個月後順利取出10枚卵子，培養出4枚優質胚胎。

最後，2枚胚胎被移植進黃女士體內，其中1枚順利「發芽」令黃女士得以產下一名男嬰。對於其餘2個胚胎，雖然黃女士沒有二胎的打算，但出於尊重生命，接受了醫生的建議進行胚胎冷凍。

結果在攝氏零下196度的液氮環境中，胚胎一睡將近十年，黃女士夫婦也一直按時繳費續凍，並迎來另一段緣份。前年5月，雖已過了生育的最佳時期，但42歲的黃女士眼看兒子漸漸長大，又動了二胎的念頭，於是再次來到廣西生殖醫院求助。雖然黃女士當時已經沒有卵子且停經，但幸好兩枚胚胎的質量很好，完整保存了她33歲時的生育能力。

廣西生殖醫院的羅薇薇醫生介紹，女性停經後因卵巢停止工作，子宮內膜漸漸變薄，猶如日益貧瘠的土地，不再適宜種子的生根發芽。然而通過口服雌激素、孕激素等藥物，可相當於「培土」，讓子宮內膜厚度恢復並加入營養，替代卵巢的工作。而經過約兩個月的調理，黃女士子宮內膜厚度由3.5毫米增至8毫米。

有了「土壤」後，專家模擬正常胚胎着床窗口期，將胚胎移植進黃女士體內，並在形成胎盤前持續以精準的藥物調控維持胎兒營養，最後由形成後的胎盤接棒。最終，黃女士數月前順利產下一個3公斤重的男嬰，夫妻倆皆笑稱，該孩子一出生就「10歲」了，與他哥哥一樣。

廣西生殖醫院副院長林忠認為，現時不孕症發病率越來越高，民眾婚育年齡也越來越晚，故需要認真對待生育力的保存、保護，而除了卵子、胚胎等為人熟知的形式，卵巢組織保存等更高階的形式，亦將保存範圍進一步擴大，該院日後會繼續在有關領域進一步擴寬研究和服務範圍。

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文章授權轉載自《香港01》

生育 試管嬰兒 不孕症 懷孕 夫妻

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