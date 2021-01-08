「抖音」涉黃 遭大陸行政頂格處罰

2020 年末，《半島電視台》報導中共正積極於新疆發展「生豬養殖產業」、《BBC》則揭露中國在秋季利用逐戶動員6萬到15萬的維吾爾人協助撿拾棉花。儘管號稱替當地維吾爾族人創造更多工作機會，但種種以「精準扶貧」為口號所施行的政策，實際上卻可能是大規模種族遷移、改變文化、甚至強迫勞動的社會控制過程。

2021-01-08 09:41