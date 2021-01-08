「抖音」涉黃 遭大陸行政頂格處罰
備受大陸年輕人喜愛的「抖音」被大陸頂格行政處罰。北京市「掃黃打非」辦公室公布，北京市文化市場綜合執法總隊對「抖音」平台約談，對其傳播淫穢色情低俗資訊行為作出頂格罰款的行政處罰。
人民日報報導，近期，根據群眾舉報線索，經查「抖音」平台中個別主播在直播中存在性挑逗、性暗示和抽菸、說髒話等行為，部分直播間評論彈幕存在低俗內容；個別主播直播的遊戲未經審批，且含有血腥、暴力、恐怖等內容；部分主播和平台用戶通過發布微信號、二維碼等方式引流到其他平台進行違法違規活動。
經執法人員勘驗取證，相關內容屬於「宣揚淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪」、「危害社會公德或者民族優秀文化傳統」。文化執法部門依法對「抖音」平台運營公司北京微播視界科技有限公司作出行政罰款的處罰，責令立即改正有關違法行為。
據統計，2020年大陸全國「掃黃打非」辦公室舉報中心共接到反映涉「抖音」平台傳播色情低俗資訊的舉報線索900餘條。
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