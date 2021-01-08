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白雲機場去年客流量 大陸第一

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州白雲機場有關負責人6日表示，2020年白雲機場發送旅客4377.7萬人次，客流量躍居中國大陸首位。

香港中通社報導，據最新統計，去年白雲機場共完成航班起降37.3萬架次、運輸旅客4377.7萬人次、貨郵吞吐量175.4萬噸，成為中國大陸客流最大、起降航班架次最多的機場。

2020年，從一季度到前三季度，白雲機場客流量走出了一條「前慢後快」的反轉曲線。自3月起，白雲機場連續10個月各項生產數據持續向好：7月份運力投放居中國大陸之首；十一、中秋假期8天共接送旅客133.13萬人次、飛機起降1.01萬架次，創下疫情以來多項新高；11月份大陸國內旅客量已超疫情前水平，實現單月客流量501.4萬人次，成為疫情後中國大陸唯一一個突破500萬人次吞吐量的機場。

「白雲機場2020年客流量有望成為全球第一，尚待美國各大機場公布數據。」民航專家綦琦說。

「白雲機場客流量躍升背後，是大灣區特別是廣東迅速復工復產、經濟社會全面恢複所提供的強力支撐。」業內專家分析稱，2020年前三季度，廣東GDP由負轉正。

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