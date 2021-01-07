河北省會石家莊市封城 所有人車不得出城

河北省省會石家莊市正式宣布封城，在今天傍晚的石家莊市疫情防控新聞發布會上，石家莊市副市長孟祥紅宣布，石家莊全市所有車輛及人員均不得出市；高風險地區的藁城區全區人員不得離開本地。

石家莊已要求全市1100萬人口3天內全員完成核酸檢測。省內所有大中小學校即刻全體放假。所有農村、社區實行封閉式管理。外地來石人員原則上勸回，本地人員原則上一律不得出市。

石家莊可能存在發生聚集性疫情，北京的醫療團隊已經進駐石家莊，該市的五處醫院已騰空準備迎接激增確診病患。

石家莊市長鄧沛然在12月21日落馬雙規，石家莊群龍無首，是導致石家莊近來疫情管控不力以及延後通報的原因之一。

石家莊目前從1月2日到7日時，短短幾天，新冠肺炎確診病例從新增報告1例，突增至確診83例及尚在醫學觀察的本地無症狀感染者44例。石家莊目前的對外交通已全部封禁。