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奶茶喝太多！湖南22歲女師腹痛昏迷 送醫竟抽出「牛奶血」

香港01 / 撰文／林芷瑩
大陸一名女教師因昏迷送醫，不料被抽出「牛奶血」。圖擷自瀟湘晨報
大陸一名女教師因昏迷送醫，不料被抽出「牛奶血」。圖擷自瀟湘晨報

中國大陸湖南長沙市一名22歲女老師喬楚（化名），近日上課時突然感到腹部疼痛，隨後昏迷並緊急送醫，結果護士為她抽血時，竟發現上方浮一層「牛奶」。原來，喬楚在休息時總喜歡喝奶茶，每天至少一杯，卻因此令體內血糖過高，患上糖尿病酮症酸中毒。她在1月4日已出院，雖然這次死裡逃生，但她終身要與胰島素相伴。

出事當天，喬楚在校內上課時突然感覺腹部偶有隱痛感，以為是胃部不適，就自行服用腸胃藥，但疼痛症狀未有緩解，反而愈發嚴重。當天中午午休時，有同事發現喬楚躺在床上，陷入昏迷，更有小便失禁等情況，於是緊急叫救護車將她送往長沙市第四醫院急診急救中心搶救。

喬楚被送入搶救室時呈昏迷狀態，血壓僅為95/37mmHg，持續偏低，雙側瞳孔圓直徑約5毫米。急診科內科醫生為她查血，血氣分析提示「代謝性酸中毒」、血糖過高未能測出具體數值，初步診斷為糖尿病酮症酸中毒。鑑於病情危重，她被緊急轉入深切治療部。

喬楚患上糖尿病酮症酸中毒。圖擷自瀟湘晨報
喬楚患上糖尿病酮症酸中毒。圖擷自瀟湘晨報

護士為喬楚抽血時，發現她的血液呈乳白色，醫生見狀立即予以吸氧、降糖、糾酸、血液透析等對症處理。經治療，喬楚的生命體徵逐漸平穩，意識逐漸清晰，目前已康復出院。

糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一種急性併發症，可能存在感染、腎功能衰竭、急性肝損害等。急診急救中心主任、主任醫師黃艷指出，糖尿病酮症酸中毒最常見於1型糖尿病患者，感染、手術、外傷、飲食不當、妊娠分娩、治療中斷或藥物劑量不足、嘔吐或腹瀉等都是誘因。若不及時治療就會出現昏迷，甚至有生命危險。

中國大陸屢傳有人因喝奶茶致病。去年7月，18歲高中生因喝太多奶茶導致痛風急性發作，手腳關節上長滿痛風石，甚至因雙腳腫脹無法走路；廣州一名28歲男子因經常飲用奶茶、可樂，3個月內暴瘦超過10公斤，還感覺口乾、多飲、多尿，容易飢餓；經檢測，最終發現是明顯的高糖毒性和酮症酸中毒的表現。

有高中生曾因喝太多奶茶導致痛風急性發作，手腳關節上長滿痛風石。圖擷自瀟湘晨報
有高中生曾因喝太多奶茶導致痛風急性發作，手腳關節上長滿痛風石。圖擷自瀟湘晨報

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文章授權轉載自《香港01》

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