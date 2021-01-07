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專家：中國北方嚴冬室內密閉 疫情易超級傳播

中央社 / 台北7日電

中國大陸北方近期陷入寒潮，於此同時，河北、北京、遼寧等北方省份也持續傳出武漢肺炎本土疫情。香港大學病毒專家接受陸媒採訪時警告，嚴冬室內封閉情況下，更容易造成疫情超級傳播。

中新網報導，這次中國大陸「寒潮」最低氣溫主要出現在7日至8日。7日清晨6時，北京南郊觀象台測得氣溫攝氏負19.5度，是1966年以來最冷清晨。

除北京外，黑龍江、吉林、遼寧、山西、內蒙古、河北等多省城市最低氣溫也將創入冬後新低。

澎湃新聞報導，在近期中國大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情中，遼寧瀋陽、大連、北京等低溫地區都出現有病例多次檢測才被確診，例如北京順義區個別病例檢出陽性時間超過14天；遼寧大連、瀋陽則出現「一傳多」的超級傳播者。

報導引述香港大學病毒學專家金冬雁指出，超級傳播是低機率事件，較容易發生在醫院等密閉場合裡面，「特別北方地區冬季天氣冷了，在室內更容易超級傳播」。

對於這一波疫情，金冬雁分析，現在很多中國大陸民眾放鬆警惕去婚禮、聚集，以目前COVID-19疫情在世界各地的傳播情況看，都很容易造成超級傳播。

他強調，超級傳播是COVID-19的主要特點，有10%到20%的人傳染性特別強，「一定要盯緊這一、兩成人。他們有一定的隨機性，千萬不能看現在形勢很好就放鬆警惕，超級傳播事件是影響最大的事件」。

金冬雁也指出，超級傳播者和長期潛伏感染人群是有可能重疊，「這些人可能會有免疫缺損，在一段時間內病毒載量都特別高，特別容易傳染」，病毒在體內完全清除的時間比較長。

因此，他呼籲，當局一定要管控聚集活動，就算發生超級傳播，也要盡量堵截，找出發生超級傳播的人員和場所，盡快干預，把疫情扼殺在超級傳播早期，並將連續出現二次或多次超級傳播的可能性減到最低。

疫情 北京

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