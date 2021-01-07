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大陸九成國土凍成冰庫 台灣溫度只算「冰箱外」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸各地今天明顯降溫，中國天氣網更推出「冰箱冷凍地圖」來顯示各地低溫情況。
大陸各地今天明顯降溫，中國天氣網更推出「冰箱冷凍地圖」來顯示各地低溫情況。

中國大陸2021年首輪寒潮5日夜間來襲，冷空氣前鋒6日晚已抵達江南地區，大陸中央氣象台7日6時繼續發布寒潮藍色預警。隸屬於中國氣象局的《中國天氣網》更推出「冰箱冷凍地圖」來顯示各地低溫情況。其中，東北的氣溫屬於「底層冷凍室」層級，出門宛如勇闖北極圈。

至於台灣，今天儘管不少人已明顯感受到寒意，但在大陸的歸類中，台灣今天的氣溫只能算是「冰箱外」等級。

北京今天6時最低溫一度來到零下19.5℃，創1966年以來最冷清晨。氣象單位預估，今天白天，北京最高溫也只有零下7℃，天寒地凍，加上風力較大，讓不少人深刻感受到「徹骨寒」。

大陸中央氣象台預計，這次最低氣溫主要將出現在7日、8日兩天，預估哈爾濱、長春、瀋陽、呼和浩特、太原、北京、天津、石家莊、西安、蘭州、銀川、西寧、濟南、鄭州、南京等15城，今天都將創下入冬以來的最低溫紀錄，其中山西省會太原市更將是入冬後首次跌破零下20℃。

中國天氣網天氣分析師石妍表示，內蒙古中東部、黑龍江、吉林以及新疆沿天山地區，因處於中國最西和最北端，是冷空氣最早影響的地區，加上地形因素，上述地區全天氣溫都不足零下18℃，從早到晚都如置身冰箱最冷的「底層冰凍室」，出門如闖北極圈，分分鐘都會被凍成行走的冷凍肉。

在新疆、西北地區東部、河北北部、東北地區南部以及山東等地，最高氣溫將降至零下7℃或以下，出門就像進入冰箱「中層冰凍室」。由於這次冷空氣影響主體偏東，山東半島還會有大風和降雪天氣，將會是「凍」上加霜。

河北中部、黃淮南部、長江沿線地區及青藏高原、南疆等地，今天全天氣溫都會在0℃以下，對於沒有暖氣的長江沿線地區而言，走出門就能感受到冷凍水餃的體驗。

至於江南南部、華南北部以及川西高原的最高氣溫將在0℃到10℃之間，無論室內外，都會冷如坐在冰箱「冷藏室」裡，和蔬菜共享同一個保鮮溫度。

最南邊的華南南部、雲南及台灣等地，也會受降溫影響，但最高氣溫仍在10℃以上，暫時體驗不了冰箱的冰凍感。

北京7日清晨6時最低溫來到零下19.5℃，為近55年最冷的早晨。圖為北京市西城區一所小學外，一早家長護送孩子上學。中新社
北京7日清晨6時最低溫來到零下19.5℃，為近55年最冷的早晨。圖為北京市西城區一所小學外，一早家長護送孩子上學。中新社

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