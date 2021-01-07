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渤、黃海冰情 超十年標準

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸自然資源部國家海洋環境預報中心6日發布消息，受持續低溫影響，2020年12月底以來，渤、黃海海冰冰情快速發展，目前，渤、黃海冰情較近10年平均狀況偏重。

據中新社報導，最新海冰訊息顯示，受持續低溫影響，2020年12月底到2021年1月初，渤、黃海海冰冰情快速發展，遼東灣海冰範圍從10海里左右快速增長到40海里。預計1月上旬後期，渤、黃海海域冰情將進一步發展，遼東灣最大浮冰範圍將達到50海里以上，渤海灣、萊州灣將達到10海里至15海里，黃海北部將達到10海里至20海里。

專家表示，目前，渤、黃海冰情較近10年平均狀況偏重，但未達到2009年至2010年冬季的嚴重程度。預計未來渤海冰情將穩定發展，1月中旬可能達到警報標準（60海里）。

大陸自然資源部國家海洋環境預報中心提醒，營口港、錦州港、葫蘆島港、塘沽港、秦皇島港、濰坊港、丹東港等港口，須注意航運安全，相關海區提前防範海冰持續增長給漁業養殖、海上油氣生產、海上風電核電及沿海地區居民生活帶來的不利影響。

低溫 東港

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