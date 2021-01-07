德陽飛輪儲能智能車間 通過驗收

大陸智能製造示範項目、國機重裝重點建設工程－飛輪儲能裝置智能工廠建設項目智能車間，近日在位於四川德陽的國機重裝二重裝備順利通過竣工驗收。

據介紹，飛輪儲能是純物理的儲能方式，以動能的形式儲存，釋放電能。與傳統的化學電池相比，飛輪儲能具有功率密度高、綠色環保、高可靠性、使用壽命長、環境適應性強等優勢，可廣泛應用於資料中心、精密製造、軌道交通、應急電力保障、醫療等領域，市場規模在千億元人民幣以上，前景巨大。

國機重裝二重裝備飛輪儲能裝置智能工廠建設項目，2019年7月正式落地德陽，是該企業進一步推動飛輪儲能裝置產業化、智能化發展，加強新技術、新產品研發攻關，落實高品質發展理念的重要舉措。

此次智能車間順利通過驗收，為加快車間智能裝配線、智能測試線、智慧能物流以及資訊化工程等專案建設，奠定了堅實基礎。

智能工廠建成後，將以智能產線、智能物流和智能資訊化為載體，採用先進管理體系，實現飛輪儲能裝置科技成果產業化、製造智能化，努力打造大陸一流、極具競爭力的飛輪儲能裝置生產基地。