福廈鐵路跨杭深線 橋梁轉體合龍

福建省內第一條設計時速350公里的高鐵——新建福州至廈門鐵路，6日凌晨順利完成2021年第一轉：由中國中鐵六局負責施工建設的新建福廈鐵路漳州下行聯絡線跨越杭深鐵路轉體橋，成功轉體並精準對接，開創福建省漳州市橋梁轉體施工先河。

據中新社報導，中鐵六局新建福廈鐵路9標項目部常務副經理郭蕭亭在施工的現場表示，漳州下行聯絡線轉體橋跨越杭深鐵路轉體施工，重量超過5500噸的梁體必須要在10層樓的高度逆時針旋轉27度，施工的難度相當大。

「漳州下行聯絡線跨越杭深鐵路轉體橋是新建福廈鐵路的控制性工程，其成功轉體為全線2022年開通運營奠定了基礎。」郭蕭亭說。

當天凌晨0時30分，漳州下行聯絡線跨越杭深鐵路轉體橋的兩段橋梁同步轉體，在鋼絞線和千斤頂共同牽引下，整個橋梁梁體按逆時針方向緩緩旋轉，整個轉體過程歷時40分鐘。橋體兩端在杭深鐵路正上方精準對接，合龍誤差小於10毫米。

新建福廈鐵路漳州下行聯絡線跨越的杭深鐵路，是大陸客運鐵路的大動脈之一，轉體橋梁的合龍段位於杭深鐵路正上方，梁體距杭深鐵路接觸網最小垂直距離不足10公尺。

為確保橋梁轉體成功，中鐵六局建設者採用了先建後轉、墩底轉體的施工方法，利用信息技術手段，對整個轉體過程進行了施工前的動態模擬，確保支座安裝、牽引張拉、梁體轉動、限位制動等過程精準可控。

同時，建設者在梁體內部預先埋設了大量傳感器，監測轉體過程的內部應力變化；在橋面布設12個控制點和2個視頻監測點，實時可視化監控整個轉體系統的工作狀態，確保轉體施工安全、精度可控。

郭蕭亭表示，在橋梁的建設過程中，建設者應用了防護式注漿裝置以及拉桿孔封堵用環切鑽創新工藝工法，保證了整體下部結構的安全可控，為橋梁的成功轉體打好了基礎；轉體橋轉體成功以後，將繼續進行橋體合龍段的施工，推進項目整體建設。

新建福廈鐵路北起福州南站，南至漳州站，正線全長約277公里。相關人士稱，該鐵路建成通車後，福州到廈門將比現在動車組列車節約一半時間，行程縮短至1個小時左右；沿線將形成高鐵經濟帶，推進海西城市群快速發展。