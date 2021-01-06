快訊

新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情擴大 河北石家莊民眾瘋搶生活必需品

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）
石家莊進入戰時狀態，石家莊正定機場取消64架進出港航班。（新華社）

鄰近北京的河北省本土確診疫情持續擴大，前天暴增20宗確診，43宗無症狀感染者。河北短短4天內新增感染者多達117人，疫情跨省傳入新疆，河北省已進入「戰時狀態」，石家莊市蒿木城區全境調升為「高風險地區」，網上流傳當地居民在超市瘋搶糧食的情況，收銀員形容，情況比過年更為「兇猛」。

據星島網，昨日晚上超市內人流聚多，貨架上的米、麵、油、蛋、奶、肉類、蔬菜、水果等貨品上架不久後便被搶購一空。超市員工指出，從昨天開始搶購商品的顧客便開始增加，未能來得及補貨，搶購熱情甚至超過過年。但超市收銀員強調，超市不會關門，貨源充足，市民不必恐慌。

河北多條高速交通管制，石家莊客運總站及機場班車停運，機場大量航班取消，中小學亦停課。趕赴河北的國家衛健委主任馬曉偉表示，河北疫情仍處於發展階段，疫情防控形勢嚴峻。

不過，武漢大學醫學部病毒學研究所教授楊占秋對《環球時報》表示，雖然河北目前確診病例較多，但疫情還是可控的，封城沒有必要。

截至今日上午9時45分，石家莊正定機場已經取消64架進出港航班。石家莊客運總站宣布，今起至16日的所有客運都會退票。石家莊也宣布停止舉辦大型聚集性文化旅遊活動，文化場館和旅遊景點須關閉三天，暫停當地中小學、幼兒園所有的綫下教學。鄰省山西多地今天啟動管制，從嚴防控疫情。

疫情 機場

延伸閱讀

大陸環時記者機場遇襲 香港法官今判3被告有罪

英國第三度封城 教會開放意見分歧

河北婚禮播毒！西安9人成密切接觸者 千人被控管

河北進入戰時狀態…4天爆增39例確診 專家：屬境外傳入疫情

相關新聞

學歷造假從未上課 陸企董事長被追回博士學位

湖南長沙市中南大學近日在官網發布《關於追回劉萍博士研究生畢業生證書的決定》、《關於追回劉萍博士學位證書的決定》，經查實，...

「變形金剛關公」現身赤壁古戰場景區 雄偉外型引熱議

繼湖北荊州一座巨大關公雕像出現沉降現象而要搬移後，湖北咸寧三國赤壁古戰場景區內一尊關公雕像，近日亦受到網民關注。事源該雕像雖然是關公，可整體造型卻酷似變形金剛，十分滑稽。

疫情擴大 河北石家莊民眾瘋搶生活必需品

鄰近北京的河北省本土確診疫情持續擴大，前天暴增20宗確診，43宗無症狀感染者。河北短短4天內新增感染者多達117人，疫情...

大陸德克士聯手Eat Just 供應植物蛋早餐系列

頂新集團旗下在大陸的連鎖速食品牌德克士，6日在官方微博發布，聯手美國皆食得（Eat Just），即日起至3月2日，在北京...

上海專家：國藥疫苗73種副作用 世上最不安全

國藥集團研製的中國首款2019冠狀病毒疾病疫苗日前獲准上市，但有上海專家說，國藥集團說明書列出高血壓、尿失禁等高達73種...

特斯拉失控衝進商場廁所 公司稱：未見任何異常

特斯拉又傳暴衝事件，山東臨沂泰盛廣場日前一輛特斯拉失控衝進廁所，撞壞洗手台。車主稱，踩不動剎車導致車輛失控。特斯拉官方微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。