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學歷造假從未上課 陸企董事長被追回博士學位

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
由於學士學位造假，A股上市公司深圳丹邦科技董事長劉萍的中南大學博士畢業證書、博士學位證書被追回。（丹邦科技官網資料照）
由於學士學位造假，A股上市公司深圳丹邦科技董事長劉萍的中南大學博士畢業證書、博士學位證書被追回。（丹邦科技官網資料照）

湖南長沙市中南大學近日在官網發布《關於追回劉萍博士研究生畢業生證書的決定》、《關於追回劉萍博士學位證書的決定》，經查實，深圳丹邦科技股份有限公司董事長劉萍，報考博士研究生時提交的大學學歷證書、學士學位造假，因此決定追回劉萍博士研究生畢業證書、博士學位證書。

據新京報，大陸天眼查App顯示，在A股上市的丹邦科技成立於2001年，專業從事撓性電路與材料研發和生產。該公司在2011年的公開招股書中提到，劉萍於2009年獲得深圳市地方級領軍人才，2010年從中南大學有色金屬冶金專業畢業，獲工學博士學位，另外還是公司研發中心主任，曾以四項發明專利作價4800萬元人民幣向其股東公司發展增資。該公司還在2017年承接國家「02專項」科研項目，獲得逾1943萬元國家專項課題經費補助。

不過去年12月29日，中南大學發布上述兩則決定，指經校務會議研究，決定追回劉萍博士研究生畢業證書、博士學位證書，若劉本人有異議可在收到決定之日起的10日內，向校方申訴處理委員會辦公室提出書面申訴。昨日（5日）晚，新京報試著聯繫劉萍，惟對方一聽到博士學位被撤銷一事後便掛斷電話。

其實，網路上對劉萍本科學歷的質疑。前丹邦科技高管鄒盛和、王李懿早在去年10月發出公開信，稱劉萍對外宣稱，自己為中南大學工學博士，但實際上「未上過一天大學，無碩士文憑，更只有中學學歷」。

根據劉萍在2001年時在大陸某雜誌發表的論文，自稱在武漢科技大學複合材料專業畢業，然而該校去年9月8日出具了一封證明函，表示查不到劉萍在該校就讀資料。

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