「變形金剛關公」現身赤壁古戰場景區 雄偉外型引熱議

繼湖北荊州一座巨大關公雕像出現沉降現象而要搬移後，湖北咸寧三國赤壁古戰場景區內一尊關公雕像，近日亦受到網民關注。事源該雕像雖然是關公，可整體造型卻酷似變形金剛，十分滑稽。

該關公雕像名為《解·放》，其高9.7米，重約4噸，是中央美術學院雕塑系2010屆學生畢橫的畢業設計，前後歷時4年完成。它由酷似老解放卡車的車頭、車身及車輪等部件構成，製作成本近30萬元（人民幣．下同），材料包括鋼筋、PVC、亞克力、木材等，其手臂、腿腳關節的結合方式與變形金剛無異。

根據三國赤壁古戰場景區簡介，關公蘊含東方文明古國千百年來傳統文化的精髓，解放牌汽車是中國近現代自主工業的代表，是沒有任何商業包裝的樸實無華勞動者的代表，而變形金剛則影響了全中國乃至全球幾代人，是新文化代表等。

該作品自2010年首次亮相後，便曾到瀋陽、西安、三亞、北京等地展出，2012年更到德國黑森州卡塞爾市展出。當時《南方周末》報道稱，「變形金剛關公」吸引了不少當地的年輕人，連帶一旁的麵包店生意也變好。去年，《解·放》進駐三國赤壁古戰場景區，惟一直默默無聞，直到近日內媒報道才再一次吸引人們眼球。

湖北咸寧三國赤壁古戰場景區內一尊關公雕像，因外形酷似變形金剛而受到網民關注。

事實上，早在前年已有網民質疑雕像粹是為了商業炒作，其與景區風格很不協調，顯得不倫不類。而今次議題再被炒熱起來，有遊客反應負面，認為作品可能蘊含作者對於聖人的崇拜，但稍微有一點不太協調，更有人直指關羽作為中國歷史上的名人，應按照歷史原型來還原形象，用屬於外國的變形金剛結合在一起與歷史形像不匹配。

不過也有遊客投下信任一票，認為將古代的藝術與現代元素結合起來比較有新意，「把關羽做成了變形金剛的造型，我個人會覺得比較酷」。

今次已非大陸近期首次有關公雕像相關的新聞惹人關注，如湖北荊州古城東南側關公義園的一座巨大關公雕像出現沉降現象。該項目投資額達15億元，基礎建設部分於2016年建成和試營業，惟一直未通過消防驗收，雕像更是未經規劃許可的違法建設，在長達兩年的建設期間，相關部門始終不聞不問，最後被住建部通報責令整改。當局事後制定雕像搬移工程，整個工程總投資額達1.55億元。

湖北荊州古城東南側關公義園的一座巨大關公雕像出現沉降現象。圖擷自中新社。

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文章授權轉載自《香港01》