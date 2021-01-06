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大陸德克士聯手Eat Just 供應植物蛋早餐系列
頂新集團旗下在大陸的連鎖速食品牌德克士，6日在官方微博發布，聯手美國皆食得（Eat Just），即日起至3月2日，在北京、上海、廣州、遼寧或山東早餐時間，於門店供應植物蛋（JUST Egg）早餐系列。
官微指出，植物蛋（JUST Egg）是一款不含任何動物成分，富含蛋白質的新食材，主要原料是綠豆，透過「黑科技」打造的植物蛋，口感和傳統雞蛋沒有差別。
官微表示，這是吃早餐的一次全新進化，更是一次理念超前的革新。因其支持人類未來可持續發展，是來自未來的美味。
新浪財經報導，Eat Just CEO泰特里克（Josh Tetrick）證實，德克士將在北京和上海等城市的餐廳，使用該公司以綠豆製成的「JUST Egg」，取代早餐漢堡和貝果等產品中的傳統蛋餅。
不過泰特里克並沒有透露Eat Just與德克士交易的財務條款，只表示公司正與其他大陸餐飲連鎖企業洽談Just Egg的供應事宜。
德克士的競爭對手漢堡王中國，則是在去年12月23日宣布在北京、上海、杭州、深圳門店上線「真香植物基皇堡」，即日起至今年4月將在各店開賣。
肯德基也在去年10月12日，宣布在北京、上海、廣州、深圳、杭州和武漢，推出植物肉漢堡和雞塊。
此外，包括星巴克、喜茶等第一陣線連鎖速食品牌也都先後試水「植物肉」，目前植物肉的概念已在大陸一線城市非常普及。
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