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長三角養老合作 聚焦10任務

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021長三角養老產業協同發展研討會5日在滬舉行，滬蘇浙皖（簡稱：三省一市）的民政部門一致決定，將2021年定位為「深化長三角養老合作年」，三省一市將聚焦「拓展合作城市數量」、「全面開展長期護理保險試點合作」、「異地養老床位供給翻番」等十項任務，全面推進養老服務合作。

中新社報導，截至2019年年底，長三角地區60周歲及以上的老年人口為4676.89萬人，老齡化率為21.75%，養老機構總數為7928家，養老床位為167.65萬張，社區養老服務設施有10萬個。　上海現代服務業聯合會會長鄭惠強在研討會上表示，當今的長三角地區，既是經濟處於高速發展的地區，也是人口老齡化水平明顯高於中國平均水平、應對人口老齡化壓力較大的地區，同時又是養老服務發展水平比較靠前的地區。目前，三省一市不斷促進區域養老資源共享，激發養老服務的活力。　2020年10月，三省一市發布了首批長三角異地養老機構名單，共有20個城市、57家機構的25698張床位跨區域開放；這些機構的服務信息向公眾公開，讓市民可查、可用、可選。

另外，長三角三省一市還加強區域養老數據信息共享，讓「數據多跑路」，嘗試搭建長三角智慧養老平台信息化框架。

老年人口 上海

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