廣東深汕鐵路開工 2025年建成

大陸廣東深汕鐵路1月4日正式開工，預計將於2025年建成。建成通車後，深汕合作區至深圳市區乘車只需半個多小時。

據中通社報導，深汕鐵路起於深圳樞紐西麗站，經深圳市、惠州市至深汕合作區，引入廣汕鐵路深汕站，全長129公里，設計時速350公里。項目共設西麗、羅湖北、坪山、惠州南、惠東、深汕6座車站。

其中，深圳段55公里，設站3座；惠州段57公里，設站2座；深汕合作區17公里，設站1座；深圳的西麗、羅湖北、坪山3座車站還將與城際、地鐵等多條軌道線路形成綜合交通樞紐。

據了解，深汕鐵路於去年3月完成工程可行性研究及配套專題項目合約簽訂，同年獲得可行性研究報告批覆及先開段初步設計批覆。2021年初正式開工建設，預計於2025年建成。