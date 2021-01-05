中國疫情趨嚴 多地倡議春節非必要不返鄉

中國近期本土疫情多點散發，防控形勢趨嚴。據報導，多地相繼發出通知，倡議「春節非必要不返鄉」。多名防控專家也一改此前的樂觀口吻，呼籲春節期間少聚集、少外出，不要去風險地區。

每逢春節展開的「春運」是中國年度最盛大的人流。據官方統計，2020年春運40天期間，中國大陸有30億人次出行。當時，武漢肺炎疫情已爆發，武漢遭到封城。

中國此前雖挺過「十一」長假，未爆發關聯疫情，但入冬後，本土疫情多點散發，黑龍江、遼寧、北京、河北相繼出現群聚疫情，病例明顯增加。官方指出，去年12月新增本土確診數，比11月大增76.3%。

河北省石家莊市小果莊村因為爆發群聚疫情，今天更被上調為全國唯一的高風險地區。目前，中國還有48地被列為中風險地區。

對此，中國官媒健康時報今天報導稱，即將迎來2021年春節，目前全國多地出現散發疫情，北京、上海、安徽、河南、山東等多地發出建議，春節非必要不返鄉。

報導並列舉多地近日發出的官方通知，不約而同倡議春節非必要不返鄉，就地過節；非必要不出行、不出境。

此外，山東臨沂市等地也陸續加碼防疫，要求春運結束前的返鄉民眾必須提前登記報備，且要先進行核酸檢測；下令社區必須摸排到位，不漏一人。

報導引述抗疫專家、中國工程院院士張伯禮指出，2020年「十一」長假期間，中國幾億人口在流動都沒有事，大家可能會說，春節還可以流動，但是「不行」，因為季節不同。「這個寒冷的季節，非常適合病毒生存。」

張伯禮強調，疫情多點散發是難以避免的，希望大家在春節期間少聚集，沒有特殊情況，儘量不要安排外出旅遊。

中國國務院聯防聯控機制綜合組上月底印發「關於做好2021年元旦和春節期間新冠肺炎疫情防控工作的通知」，要求各地落實防控，並建議民眾加強防護，錯峰出行，避免聚集。

但由於近日疫情趨嚴，中國官方很可能再推出春節進一步從嚴防控新規。