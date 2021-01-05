抄襲道歉後 郭敬明新片「晴雅集」在大陸仍遭下檔

大陸4日晚間網路瘋傳大陸作家、導演郭敬明執導的電影「晴雅集」，已經在院線全數下檔的消息，此事更登上微博熱搜第一名。4日起，貓眼、淘票票兩大購票平台已搜尋不到該片檔期，在淘票票上搜尋「晴雅集」已顯示「無相關內容」，部分地區的影院也表示，已收到通知將不再播映，但據稱上海仍有多家電影院仍正常放映這部電影。

觀察者網報導，據Netflix（網飛）官網之前消息指出，「晴雅集」將於今年2月12日在Netflix上線。

4日，「晴雅集」被下片消息傳出後，重慶某電影院於當日22時表示，接到通知，5日起將不再排映「晴雅集」，已售出的票也將做退票處理。

4日23時40分，大陸西南地區最大影視、影院集團峨眉院線相關負責人也表示，剛剛正式接到上級通知，「晴雅集」5日起不再排映，已經安排影院退票。

不過，上海多家電影院5日仍提供該片選座購票服務，最遲排片（安排某一個電影播放的場次）日為10日。相關影院稱，暫未收到下架通知，目前仍可購票，已排片的場次將正常放映。

公開資料顯示，「晴雅集」由禾和（上海）影業有限公司、上海最世文化發展有限公司、新經典影業有限公司、上海電影集團有限公司出品，由郭敬明執導兼編劇，趙又廷、鄧倫、王子文、春夏、汪鐸等主演。

該片改編自日本作家夢枕貘的同名小說，分為「晴雅集」和「瀧夜曲」兩部，講述了陰陽師晴明，在探尋天都城怪像的過程中，與武士博雅、法師瀧夜相識，三人聯手展開調查的故事。

郭敬明2003年創作的小說《夢裡花落知多少》，遭指控有多處與女作家莊羽的小說《圈裡圈外》雷同，莊羽也因此提告郭敬明抄襲，2006年北京市高級人民法院作出終審判決認定郭敬明抄襲，判決他賠償莊羽20萬元，並要登報道歉，但當時郭敬明拒絕道歉，只有付錢賠償。