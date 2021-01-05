快訊

史上最晚！77歲女沒打流感疫苗重症 托嬰中心爆5人群聚

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴峻 大陸四省多地相繼宣布進入「戰時狀態」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
河北省近日疫情轉趨嚴重，河北醫科大學附屬第二醫院5日也宣布封閉急診大樓。中新社
河北省近日疫情轉趨嚴重，河北醫科大學附屬第二醫院5日也宣布封閉急診大樓。中新社

鑑於新冠肺炎疫情趨於嚴峻，河北省石家莊市、邢台市與張家口市涿鹿縣已陸續宣布全面進入「戰時狀態」。除河北省三地外，去年底以來，還有北京市順義區、遼寧省瀋陽市與大連市，以及黑龍江省黑河市也相繼宣布全面進入「戰時狀態」。

北京日報指出，疫情期間大陸各級政府常宣布「戰時狀態」，目的是突出疫情防控的極端重要性，以強化責任心，提升緊迫感。從與戰時狀態相關內容來看，主要涉及疫情防治、人員管控、物資配送、工作協調等措施，目的是動員公眾服從黨組織統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。

另，根據河北省衛健委官網5日消息，河北省還將石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為「高風險地區」。這是時隔25天後，大陸再度出現疫情高風險地區。增村鎮轄區所有村莊也將實行全封閉式管理，原則上只保留一個進出口，嚴禁人員進出。

根據大陸國家衛健委通報，4日大陸共新增新冠肺炎確診病例33例，其中本土病例17例，河北省就佔了14例。另，遼寧省有2例，北京市有1例。

河北省衛健委表示，河北省4日新增的14例本土新冠肺炎確診病例，石家莊報告11例，邢台報告3例。此外，河北省4日還新增30例本地無症狀感染者，均在石家莊。

截至4日24時，河北省現有確診病例19例（重型2例、普通型15例、輕型2例）。

此外，位於河北省保定市的河北大學今天也宣布，基於防疫考量，5日起開始放寒假，下學期預計2月27日開學。

新冠肺炎 疫情 北京

延伸閱讀

大陸風電搶裝潮拉貨趨緩 上緯12月營收終結連八升

香港律政司司長：新加入律政司的律師需學習大陸法律

疫情衝擊 大陸40大城市 八成去年房租下滑

馬雲去哪兒？神隱逾2個月 引發輿論熱議

相關新聞

疫情嚴峻 大陸四省多地相繼宣布進入「戰時狀態」

鑑於新冠肺炎疫情趨於嚴峻，河北省石家莊市、邢台市與張家口市涿鹿縣已陸續宣布全面進入「戰時狀態」。除河北省三地外，去年底以...

「拼多多員工之死」引爆輿論 央視也說話了

中國電商平台拼多多22歲的女員工日前猝死，輿論感嘆「996」下的青年沒有不加班的自由。微博上「#拿命換錢是當今職場常態嗎...

-44.7℃！黑龍江刷新2020年入冬以來最低溫

5日是24節氣中的「小寒」，黑龍江省大興安嶺地區今天最低氣溫急凍至-44.7℃，刷新黑龍江省2020年入冬以來最低溫度。...

疫情衝擊 大陸40大城市 八成去年房租下滑

大陸房地產行業研究機構貝殼研究院最新發布報告指出，2020年大陸40個重點城市中，有32個城市租金出現不同程度下滑，僅上...

曾參與製作「我不是藥神」 北京文化涉財報不實遭查

曾經參與製作電影「我不是藥神」、「流浪地球」的中國Ａ股上市公司北京文化，傳出因財務造假，遭中國證監會調查。陸媒報導，20...

江蘇男趁父癱「代母徵婚」騙3男 共犯媽騙逾55萬元

江蘇揚州一名20多歲男子王俊（本文人物皆為化名）因家庭經濟困頓，明明自己的父親仍然在生，卻在網上訛稱其母「喪偶」，藉著為母「徵婚」來實施詐騙，而他的母親竟也全程配合其犯行，甚至搬去和受騙者同居。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。