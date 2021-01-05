疫情嚴峻 大陸四省多地相繼宣布進入「戰時狀態」

鑑於新冠肺炎疫情趨於嚴峻，河北省石家莊市、邢台市與張家口市涿鹿縣已陸續宣布全面進入「戰時狀態」。除河北省三地外，去年底以來，還有北京市順義區、遼寧省瀋陽市與大連市，以及黑龍江省黑河市也相繼宣布全面進入「戰時狀態」。

北京日報指出，疫情期間大陸各級政府常宣布「戰時狀態」，目的是突出疫情防控的極端重要性，以強化責任心，提升緊迫感。從與戰時狀態相關內容來看，主要涉及疫情防治、人員管控、物資配送、工作協調等措施，目的是動員公眾服從黨組織統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。

另，根據河北省衛健委官網5日消息，河北省還將石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為「高風險地區」。這是時隔25天後，大陸再度出現疫情高風險地區。增村鎮轄區所有村莊也將實行全封閉式管理，原則上只保留一個進出口，嚴禁人員進出。

根據大陸國家衛健委通報，4日大陸共新增新冠肺炎確診病例33例，其中本土病例17例，河北省就佔了14例。另，遼寧省有2例，北京市有1例。

河北省衛健委表示，河北省4日新增的14例本土新冠肺炎確診病例，石家莊報告11例，邢台報告3例。此外，河北省4日還新增30例本地無症狀感染者，均在石家莊。

截至4日24時，河北省現有確診病例19例（重型2例、普通型15例、輕型2例）。

此外，位於河北省保定市的河北大學今天也宣布，基於防疫考量，5日起開始放寒假，下學期預計2月27日開學。