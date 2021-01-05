-44.7℃！黑龍江刷新2020年入冬以來最低溫

5日是24節氣中的「小寒」，黑龍江省大興安嶺地區今天最低氣溫急凍至-44.7℃，刷新黑龍江省2020年入冬以來最低溫度。大陸中央氣象台5日10時也發布「寒潮藍色預警」，預計5日20時至8日20時，受較強冷空氣影響，中國中東部地區氣溫將普遍下降6～8℃。

其中，華北西部、黃淮東部、江淮東部和江南東部等地的部分地區，降溫幅度更將達到10℃以上。「寒潮藍色預警」信號，是大陸氣象部門寒潮預警信號中的第一級別。

據中新社報導，大興安嶺呼中區白山景區氣象監測站5日清晨測得的最低氣溫達到-43.6℃。緊鄰呼中區的大興安嶺林業集團公司阿木爾林業局5日一早也出現了冰霧景觀。

黑龍江漠河市氣象局稱，受冷渦雲氣影響，5日7時到8時，阿木爾林業局最低氣溫更達到-44.7℃，刷新黑龍江省2020年入冬以來最低溫度。

而在被稱為「中國最冷小鎮」的大興安嶺呼中區呼中鎮，冰霧導致能見度不足100公尺。

黑龍江省氣象台5日11時發布的天氣預報信息顯示，5日夜間大興安嶺北部最低氣溫將降至-40℃至-38℃，齊齊哈爾北部、綏化北部、哈爾濱東部、鶴崗、佳木斯、七台河、牡丹江北部氣溫也將來到-30℃至-28℃。

大陸氣象部門預估，5日夜間至8日，一股較強冷空氣也將開始南下影響大陸中東部地區。今天清晨，北京城區氣溫多在-9℃至-11℃，預計明後兩天仍將會有大風降溫天氣。