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疫情衝擊 大陸40大城市 八成去年房租下滑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸40個重點城市，去年僅上海、廈門、福州月租金持續上漲。路透
大陸40個重點城市，去年僅上海、廈門、福州月租金持續上漲。路透

大陸房地產行業研究機構貝殼研究院最新發布報告指出，2020年大陸40個重點城市中，有32個城市租金出現不同程度下滑，僅上海廈門、福州月租金仍持續上漲。其中，上海平均月租金年比上漲4.5%，漲幅居首，廈門漲2.8%，居次。

貝殼研究院指出，40個重點城市租賃需求受疫情的衝擊影響不同，而呈現出不同程度的變化。整體來看，隨著租賃市場供需格局不斷優化，未來租客在房源上將有更多的選擇，租賃市場將逐步轉向承租人市場。

根據貝殼研究院的調查，2020年大陸40個重點城市中，僅上海、廈門和福州市月租金年比小幅上漲，深圳、西安、蘭州、石家莊和蕪湖月租金基本持平，其餘32個城市租金均呈現不同程度下降。

去年租金降幅最大的是杭州，降幅為1.8%；上海租金漲幅則居首，達4.5%。

調查還顯示，去年大陸40個重點城市房源成交周期為48.9天，比前一年延長了11.7天。客源成交周期為9.5天，延長4.4天。

報告稱，究其原因，一方面疫情導致租賃需求減弱，租客有更多的房源選擇；另一方面租客在房屋的品質以及房屋的區位、配套等方面考慮更為慎重，租客決策周期更長。

租客選房時間最長的10個城市，客源成交周期都超過8天，其中北京居榜首。從區域分布來看，環渤海地區城市數量最多，包括北京、青島、天津和廊坊。

房源成交周期最高的10個城市，房源成交周期均超過50天，其中徐州居榜首。從區域分布來看，東南沿海地區分布城市最多，包括惠州、佛山、中山和東莞市等。

在大陸40個重點城市中，八成城市去年租金收益率下降。根據貝殼研究院數據，自2018年11月以來，40大城的租金收益率整體就呈現下滑趨勢。2020年40個重點城市平均租金收益率為1.9%，下降0.1個百分點。

除福州、貴陽、濟南、廊坊、青島、石家莊、天津和長沙等八個城市租金收益率上漲外，其餘32個城市租金收益率均呈現不同程度下滑。

租金收益率最高的10個城市，租金收益率均超2%，其中哈爾濱居榜首。從區域分布來看，東北地區城市數量最多，包括哈爾濱、長春、大連和瀋陽。

上海 廈門 北京

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