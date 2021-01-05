快訊

台灣商務客也禁！朝日新聞：日本考慮全面鎖國

效仿英國新策略！德國、丹麥都考慮延後施打第二劑新冠疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港人提前返回大陸 深圳灣湧現「春運級」人潮

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
鑑於廣東入境規定一再緊縮，不少香港民眾近日提前返回深圳。圖為4日深圳灣口岸景象。（取自香港大公報）
鑑於廣東入境規定一再緊縮，不少香港民眾近日提前返回深圳。圖為4日深圳灣口岸景象。（取自香港大公報）

隨著深圳一再緊縮入境隔離規定，元旦期間，不少香港民眾提前返回深圳準備過年。其中，1月3日經深圳灣口岸返回大陸的人數達3,607人，為去年3月27日廣東要求入境人士須集中隔離14天以來的新高。香港大公報形容，近日深圳灣關口岸通關的人潮堪比「春運」。

深圳上個月29日要求，經深圳灣口岸入境深圳的人士，自本月5日10時起，除需持有24小時內有效的新冠病毒檢測陰性證明外，還需出示隔離期間入住酒店的預約確認單。

此外，深圳還規定，自上個月31日起，所有入境人士均須接受14天集中隔離及7天社區管理。

大陸《財新網》指出，元旦3天小長假期間，有近萬人從香港經陸路口岸北上返回中國大陸，其中香港居民占了九成以上。根據香港入境事務處統計，1月1日至3日，經深圳灣口岸和港珠澳大橋返回中國大陸的人數分別為9,253人、750人。

香港大公報表示，不少香港市民為回鄉過農曆新年，提早了一個月通關，不少經常往返深港兩地的香港民眾，也被4日的通關人潮嚇到。

財新網稱，考慮到廣東收緊入境隔離政策及入境人數增加恐帶來較高的感染風險，有人甚至捨棄陸路途徑，改為搭機從香港飛往上海入境。目前，港人從上海入境並不需要提前準備核酸檢測陰性報告，也無須提前預約酒店，在完成14天酒店集中隔離後即可自由活動。

香港 深圳 酒店

延伸閱讀

香港累計確診破9000 瑪嘉烈醫院爆群聚疫情

香港前藝人挺港警遭肉搜 到深圳稱「在陸才有安全感」

香港防疫措施延長14天 政府籲市民忍耐

2021開工好采頭 屏東佳冬蓮霧外銷香港

相關新聞

花蓮木匠黃上智 上海傳承木藝

台灣花蓮木作匠人黃上智，2005年來到大陸；2016年，恰逢上海閔行區麥可將文創園從傳統製造業轉型升級為文化創意產業園區...

港人提前返回大陸 深圳灣湧現「春運級」人潮

隨著深圳一再緊縮入境隔離規定，元旦期間，不少香港民眾提前返回深圳準備過年。其中，1月3日經深圳灣口岸返回大陸的人數達3,...

武漢抗疫醫生因手術失明…陸民眾哀號：連他都被坑

與已故大陸醫生李文亮同為新冠肺炎「吹哨人」的武漢市中心醫院急診科主任艾芬，近日指控愛爾眼科醫療疏失，導致她右眼失明。艾芬表示，去年5月她因視力下降明顯，在愛爾眼科接受晶體植入手術，5個月後不僅視力未見好轉，還視網膜脫落。艾芬這起醫療糾紛，引起大陸民眾高度關注，不少人則這一事件反映當前中國大陸醫療問題，「連艾芬這樣的醫界名人都會被坑，普通民眾又該怎麼？」

罕見花臉鴨現身德陽 轟動四川鳥友圈

「這兩隻鴨子不論花紋還是毛色，都好特別哦！不就是花臉鴨嘛？」四川省德陽市觀鳥愛鳥志願者協會表示，有鳥友在該市市區旌湖邊觀...

元旦出遊 大陸年輕人愛「宅酒店」

大陸最大旅遊網站攜程4日發布數據顯示，今年元旦假期，「宅酒店」成主流度假方式，對不喜歡團隊遊、不喜歡打卡景點的年輕一代來...

長期加班拼多多22歲女職員猝死 勞動保障部門調查

1月3日晚，一則關於「拼多多員工猝死」的消息在微博微信引發網友熱議。一名23歲的多多買菜員工，於凌晨1點下班路上猝死。「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。