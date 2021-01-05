江蘇男趁父癱「代母徵婚」騙3男 共犯媽騙逾55萬元

江蘇揚州一名20多歲男子王俊（本文人物皆為化名）因家庭經濟困頓，明明自己的父親仍然在生，卻在網上訛稱其母「喪偶」，藉著為母「徵婚」來實施詐騙，而他的母親竟也全程配合其犯行，甚至搬去和受騙者同居。

直至被警方逮捕前，王俊等人共騙取3名中年男子共計11萬7400元人民幣(約新台幣55萬)及羽絨服、黃金項鏈等物品。近日，揚州高郵法院開庭審理該案，王俊及其母親、女友均因犯詐騙罪被判刑。

據《現代快報》報道，受騙者之一的袁老漢，是一位大齡單身漢，靠打工度日，家庭經濟一般。2019年6月，有朋友告訴袁老漢，揚州江都區一女子王英在網上徵婚，要求也不高，袁老漢就通過電話和王英取得聯絡。沒過多久，王英就表示想到袁老漢家探訪。

到袁老漢家後，王英表示自己喪偶多年，對袁老漢很滿意，可進一步交往。後來，王英就搬到袁老漢家，跟袁老漢生活在一起。在此期間，王英以信任金、生活費、出人情為由，共向袁老漢索要3萬餘元(約新台幣15萬)。2020年9月，王英跟袁老漢「請假」，稱老家有事，過幾日再回來。但幾天後，王英沒有出現，袁老漢多次電話聯繫王英，但一直沒有聯繫上。王老漢發現事有蹊蹺，便立即報警。

在調查中，警員發現，泰州某派出所也曾接到當地一男子報警，稱被王英以結婚為名騙了10萬元。綜合各類線索，警方將王英及其兒子王俊等人抓獲歸案。據警方調查，王英50歲出頭，丈夫並未去世，只是一直癱瘓在床。

到袁老漢家後，王英表示自己喪偶多年，對袁老漢很滿意，可進一步交往。後來，王英就搬到袁老漢家，跟袁老漢生活在一起。在此期間，王英以信任金、生活費、出人情為由，共向袁老漢索要3萬餘元。2020年9月，王英跟袁老漢「請假」，稱老家有事，過幾日再回來。但幾天後，王英沒有出現，袁老漢多次電話聯繫王英，但一直沒有聯繫上。王老漢發現事有蹊蹺，便立即報警。

在調查中，警員發現，泰州某派出所也曾接到當地一男子報警，稱被王英以結婚為名騙了10萬元。綜合各類線索，警方將王英及其兒子王俊等人抓獲歸案。據警方調查，王英50歲出頭，丈夫並未去世，只是一直癱瘓在床。

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文章授權轉載自《香港01》